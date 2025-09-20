Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Số nhà 88, đường Trung Lập 17, KĐT Bàu Tràm Lakeside, P. Hải Vân,, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Phụ trách, sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho.
- Chuẩn bị hàng theo theo phiếu xuất hàng.
- Thực hiện kiểm kê hàng hóa, check date các loại mặt hàng.
- Đóng gói, phân chia hàng hóa.
- Nhập hàng và xuất hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Có sức khỏe tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.
Du lịch, Team Building hàng năm.
Môi trường năng động, thân thiên, và chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
