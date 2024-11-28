Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
- Hồ Chí Minh: Số V3
- 41, Đường V3, Khu dự án dân cư và công viên Phước Thiện, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Mua hàng trong nước
Kiểm tra và phê duyệt các hồ sơ mua hàng theo qui trình mua hàng
Đánh giá tiến độ mua hàng/ giao hàng của nhân viên để đảm giao hàng hóa đúng số lượng, chất lượng, thời gian cam kết và xử lý sự cố phát sinh (Nếu có).
Tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp chiến lược
Căn cứ vào mặt hàng, doanh số, mức độ thường xuyên của việc mua hàng để đàm phán mức chiết khấu.
2.Mua hàng nước ngoài
Tìm kiếm nguồn hàng tại nước ngoài (Trung Quốc) với chi phí và chất lượng cạnh tranh
Thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu
3.Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng mua hàng và Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 28-30
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn/Nghiệp vụ: Quản trị kinh doanh, kinh tế, xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm
Có kinh nghiệm trong việc tìm nguồn hàng nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu
Ngoại ngữ: Trung giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
