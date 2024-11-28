Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số V3 - 41, Đường V3, Khu dự án dân cư và công viên Phước Thiện, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Mua hàng trong nước

Kiểm tra và phê duyệt các hồ sơ mua hàng theo qui trình mua hàng

Đánh giá tiến độ mua hàng/ giao hàng của nhân viên để đảm giao hàng hóa đúng số lượng, chất lượng, thời gian cam kết và xử lý sự cố phát sinh (Nếu có).

Tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp chiến lược

Căn cứ vào mặt hàng, doanh số, mức độ thường xuyên của việc mua hàng để đàm phán mức chiết khấu.

2.Mua hàng nước ngoài

Tìm kiếm nguồn hàng tại nước ngoài (Trung Quốc) với chi phí và chất lượng cạnh tranh

Thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu

3.Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng mua hàng và Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Giới tính

Độ tuổi: 28-30

Độ tuổi

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ học vấn

Chuyên môn/Nghiệp vụ: Quản trị kinh doanh, kinh tế, xuất nhập khẩu

Chuyên môn/Nghiệp vụ

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong việc tìm nguồn hàng nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu

Ngoại ngữ: Trung giao tiếp tốt

Ngoại ngữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Khám sức khỏe định kỳ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS

