Tuyển Thu mua/Mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công và theo yêu cầu công việc..

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ.
- Tiếng Anh giao tiếp; đọc hiểu hiệu quả.
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên mua hàng trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, đồ thể thao, hàng FMCG và làm việc với đối tác nước ngoài
- Có khả năng thẩm định, đàm phán với đối tác
- Có khả năng giao tiếp thuyết phục người nghe, lịch sự, vui vẻ, hòa nhã
- Có khả năng diễn đạt, một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 14-15 triệu/ tháng
- Thử việc 02 tháng
- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......
- Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Văn hóa công ty lâu đời, ổn định (hơn 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP, Hà Nội, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

