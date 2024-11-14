Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: căn 0.22, 19 Đường Tố Hữu, P. Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Soạn thảo hợp đồng, chính sách và tài liệu bán hàng cho Phòng Kinh doanh.
Draft contracts, policies, and sales documents for the Sales Department.
Theo dõi và cập nhật thông tin về sản phẩm, giỏ hàng, chính sách bán hàng của chủ đầu tư đến NVKD và các bộ phận liên quan.
Track and update information about products, inventory, and sales policies from the investor to sales staff and related departments.
Hỗ trợ quy trình đặt cọc, thanh toán, ký hợp đồng và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (nếu có).
Support the process of deposit, payment, contract signing, and resolve customer inquiries or complaints (if any).
Theo dõi, đối chiếu công nợ, phối hợp với Chủ đầu tư và Bộ phận Kế toán để xử lý các vấn đề tài chính.
Monitor and reconcile debts, and coordinate with the Investor and Accounting Department to handle financial matters.
Phối hợp với Phòng Marketing lên kế hoạch triển khai chiến dịch bán hàng, phương thức thanh toán, mặt bằng sản phẩm và tổ chức sự kiện bán hàng.
Collaborate with the Marketing Department to plan and implement sales campaigns, payment methods, product layouts, and organize sales events.
Phối hợp tổ chức tham quan dự án, đào tạo sản phẩm cho nhân viên và hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong việc nghiên cứu thị trường.
Coordinate project tours, product training for staff, and support the Sales Director in market research.
Lưu trữ hồ sơ, quản lý Hợp đồng và Phụ lục đã ký kết, đảm bảo tính bảo mật đối với các điều khoản trong Hợp đồng/ Phụ lục.
Store and manage signed contracts and appendices, ensuring confidentiality regarding contract terms and appendices.
Là cầu nối liên hệ giữa cấp trên và các bộ phận liên quan; giữa công ty và đối tác, chủ đầu tư.
Act as a liaison between superiors and related departments, as well as between the company and partners or the owner of projects.
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Handle other tasks as directed by superiors

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Trình độ
Education:
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Bất động sản.
. Graduate from College or University in Economics, Business Administration, Marketing, or Real Estate.
Tiếng Anh trung cấp trở lên, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Intermediate English or higher, proficient in office software.
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Experience:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành bất động sản.
At least 1 year of experience in a similar position within the real estate industry.
Hiểu biết về thị trường bất động sản.
Knowledge of the real estate market.
Kỹ năng & Phẩm chất:
Kỹ năng & Phẩm chất
Skills & Qualities:
Năng động, nhạy bén, có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Dynamic, quick-thinking, responsible, with strong communication and persuasion skills.
Chỉ chấp nhận CV bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 9 triệu – 11 triệu/ tháng
Competitive salary based on capability: 9,000,000 – 11,000,000 VND/month.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Full participation in social insurance, health insurance, and unemployment insurance.
Du lịch team building
Team building trips
Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13 dựa trên kết quả kinh doanh của công ty.
Holiday bonuses, Tet bonuses, and a 13th-month salary based on the company's business performance.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ số 00.22, tầng trệt, chung cư Thủ Thiêm Lake View 1 – Số 19 đường Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

