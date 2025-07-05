Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện đúng giờ giấc làm việc theo qui định, lịch làm việc theo sự sắp xếp phân công của trưởng bộ phận

- Giao hàng, Lắp ráp cài đặt phần mềm PC, laptop, Work Station, Server, Máy in, máy Scan, Linh phụ kiện... cho khách hàng.

- Xử lý và khắc phụ sự cố tận nơi cho các thiết bị mà Khách hàng mua tại Công Ty Chính Nhân

- Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng qua điện thoại.

- Tham gia vào các công việc bảo trì thiết bị cho khách hàng

- Thực hiện khảo sát yêu cầu của khách hàng để tư vấn cho Kinh Doanh báo giá phù hợp

- Tham gia vào triển khai hệ thống cho khách hàng khi có sự điều phối của Quản Lý

- Quản lý tài sản, máy móc, trang thiết bị làm việc đã bàn giao

- Hỗ trợ các công việc của nhóm khác khi có sự yêu cầu của Quản lý Kỹ thuật

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kỹ thuật.

- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có tinh thần đồng đội cao.

- Phong cách làm việc: ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, siêng năng, trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng phục, điện thoại, công cụ dụng cụ làm việc...

Được đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn

Lương tháng 13, 12 ngày phép...

Thưởng đóng góp sáng kiến, ý tưởng mới trong công việc

Thưởng thâm niên 3 năm, 5 năm, 10 năm.

Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau, thai sản

Quà trong các dịp Tết, Trung thu, sinh nhật

Cơm canh trưa, mì gói, trứng, chà bông...

BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểm cao cấp

Tiêm ngừa Cúm.....

Khám sức khỏe định kỳ

Phòng tập GYM miễn phí

Du lịch hàng năm trong/ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

