Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14/2B, Đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng.

Tư vấn, chào bán các sản phẩm công ty cung cấp: sản phẩm tự động hoá

Duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng đã có.

Kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học các ngành về tự động hoá

Có kỹ năng giao tiếp và khả năng tư duy logic, có khả năng phán đoán nắm bắt thị trường, chịu được áp lực công việc, đi lại. Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô và không say xe.

Nhanh nhẹn, năng động, nỗ lực đạt mục tiêu đề ra.

Đam mê kinh doanh, kĩ thuật, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Thành thạo excel, email, các công cụ tìm kiếm internet.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (8-10 triệu theo năng lực) + theo doanh số (có quy chế riêng liên quan đến lương, thưởng, % hoa hồng trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của luật lao động.

Đi du lịch theo quy định của công ty.

Hỗ trợ cơm trưa 35k/suất; có nhà ăn của công ty.

Làm việc giờ hành chính, nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng và chủ nhật.

Môi trường văn phòng toàn người trẻ năng động hòa đồng.

Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi trong trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ

