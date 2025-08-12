Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 01
- CN 5 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất nhập hàng hóa vào ra kho tâm nhựa mica, pvc và các sản phẩm gia công từ tấm nhựa
Sắp xếp vị trí các loại trong kho gọn gang, ngăn nắp, dễ tìm kiếm.
Hỗ trợ sản xuất
Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt.
Hồ sơ, lý lịch rõ ràng
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, thật thà, uy tín, không ngại khó
Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty, các đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước
Lương + phụ cấp: 8 triệu - 10 triệu.
Đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc.
Thử việc: 02 tháng.
Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, du lịch, đá bóng, tất niên, lương tháng 13
Công ty có chính sách đầu tư đào tạo các bạn chưa biết nhưng ham học hỏi để thành thạo nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
