Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 01 - CN 5 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán kho

Xuất nhập hàng hóa vào ra kho tâm nhựa mica, pvc và các sản phẩm gia công từ tấm nhựa

Sắp xếp vị trí các loại trong kho gọn gang, ngăn nắp, dễ tìm kiếm.

Hỗ trợ sản xuất

Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.



Sức khỏe tốt.

Hồ sơ, lý lịch rõ ràng

Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, thật thà, uy tín, không ngại khó

Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty, các đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước

Lương + phụ cấp: 8 triệu - 10 triệu.

Đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc.

Thử việc: 02 tháng.

Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, du lịch, đá bóng, tất niên, lương tháng 13

Công ty có chính sách đầu tư đào tạo các bạn chưa biết nhưng ham học hỏi để thành thạo nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam

