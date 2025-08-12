Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Từ 24 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán

Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Máy tính cá nhân

Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ

Am hiểu ngành mỹ phẩm, tiêu dùng là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ (có thể cao hơn, deal theo năng lực)

- Lương tháng 13

- Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty

- Được tham gia các khóa học đào tạo

- Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

