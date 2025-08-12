Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ
Từ 24 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán
Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Máy tính cá nhân
Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
Am hiểu ngành mỹ phẩm, tiêu dùng là lợi thế
Từ 24 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán
Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Máy tính cá nhân
Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
Am hiểu ngành mỹ phẩm, tiêu dùng là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ (có thể cao hơn, deal theo năng lực)
- Lương tháng 13
- Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty
- Được tham gia các khóa học đào tạo
- Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.
- Lương tháng 13
- Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty
- Được tham gia các khóa học đào tạo
- Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI