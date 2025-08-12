Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toàn văn phòng CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin đơn hàng: Số lượng, màu sắc, quy cách đóng gói từ thủ kho thành phẩm để tiến hành đóng gói (bao túi) sản phẩm sau khi đã KCS tại kho thành phẩm của Calie
Nhặt hàng, đóng hàng cho hệ thống kênh Offline theo lệnh điều chuyển hàng hoá từ thủ kho.
Nhặt hàng, đóng hàng cho khách kênh Online theo đúng thông tin vận đơn: Mã hàng/ số lượng, màu, size & quy cách đóng gói từng BST đã quy định.
Quản lý sắp xếp hàng hoá thành phẩm đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Phân loại sản phẩm sau khi bao túi theo: Mã/ màu / size sắp xếp theo sơ đồ kho thành phẩm.
Đảm bảo các quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các kệ hàng…
Đảm bảo kho hàng được duy trì ở nhiệt độ thích hợp, kho NPL theo tiêu chuẩn 6S
Đảm bảo hàng được sắp xếp gọn gàng, không bị ướt, rách… làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 18 - 40 tuổi.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí nhân viên kho thành phẩm hoặc tổ hoàn hiện công ty may.
Cẩn thận, tỷ mỷ, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập (8 - 10M/tháng): Lương cứng + Lương KPIs + Thưởng doanh số.
Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding.
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh.
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty.
Được hưởng chế độ BHXH, phép năm…theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C25-28 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

