Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toàn văn phòng CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tiếp nhận thông tin đơn hàng: Số lượng, màu sắc, quy cách đóng gói từ thủ kho thành phẩm để tiến hành đóng gói (bao túi) sản phẩm sau khi đã KCS tại kho thành phẩm của Calie

Nhặt hàng, đóng hàng cho hệ thống kênh Offline theo lệnh điều chuyển hàng hoá từ thủ kho.

Nhặt hàng, đóng hàng cho khách kênh Online theo đúng thông tin vận đơn: Mã hàng/ số lượng, màu, size & quy cách đóng gói từng BST đã quy định.

Quản lý sắp xếp hàng hoá thành phẩm đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Phân loại sản phẩm sau khi bao túi theo: Mã/ màu / size sắp xếp theo sơ đồ kho thành phẩm.

Đảm bảo các quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các kệ hàng…

Đảm bảo kho hàng được duy trì ở nhiệt độ thích hợp, kho NPL theo tiêu chuẩn 6S

Đảm bảo hàng được sắp xếp gọn gàng, không bị ướt, rách… làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 18 - 40 tuổi.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí nhân viên kho thành phẩm hoặc tổ hoàn hiện công ty may.

Cẩn thận, tỷ mỷ, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập (8 - 10M/tháng): Lương cứng + Lương KPIs + Thưởng doanh số.

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding.

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh.

Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty.

Được hưởng chế độ BHXH, phép năm…theo quy định Bộ luật lao động

Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

