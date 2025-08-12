Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD
- Lâm Đồng: Lô CN4
- KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Làm việc tại Lô CN4 - KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
- Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định tại khu vực sản xuất như: Sử dụng CCDC, thiết bị, BHLĐ, sự di chuyển của công nhân.... đúng theo quy định đảm bảo không bị nhiễm chéo vào sản phẩm....
- Giám sát điều kiện nhà xưởng: nền, trần, tường, đường thoát nước, các lối đi, nhiệt độ nhà xưởng theo đúng quy định.... theo đúng quy định
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm. Hóa học, Sinh học
Kinh nghiệm: ưu tiên sinh viên mới ra trường, có hộ khẩu tại địa phương hoặc ứng viên sẵn sàng làm việc tại Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tại CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ:
Lương tháng 13 đầy đủ theo quy định của Luật lao động và còn nhiều đãi ngộ khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
