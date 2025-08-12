Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Lô CN4 - KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

- Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định tại khu vực sản xuất như: Sử dụng CCDC, thiết bị, BHLĐ, sự di chuyển của công nhân.... đúng theo quy định đảm bảo không bị nhiễm chéo vào sản phẩm....

- Giám sát điều kiện nhà xưởng: nền, trần, tường, đường thoát nước, các lối đi, nhiệt độ nhà xưởng theo đúng quy định.... theo đúng quy định

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại Học

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm. Hóa học, Sinh học

Kinh nghiệm: ưu tiên sinh viên mới ra trường, có hộ khẩu tại địa phương hoặc ứng viên sẵn sàng làm việc tại Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tại CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: Hỗ trợ suất ăn trưa, Được tham gia BHXH, chế độ nghỉ Phép, Lễ, Tết,

Lương tháng 13 đầy đủ theo quy định của Luật lao động và còn nhiều đãi ngộ khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD

