Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH B'LAOFOOD
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Lô CN4

- KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc

Làm việc tại Lô CN4 - KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
- Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định tại khu vực sản xuất như: Sử dụng CCDC, thiết bị, BHLĐ, sự di chuyển của công nhân.... đúng theo quy định đảm bảo không bị nhiễm chéo vào sản phẩm....
- Giám sát điều kiện nhà xưởng: nền, trần, tường, đường thoát nước, các lối đi, nhiệt độ nhà xưởng theo đúng quy định.... theo đúng quy định

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại Học
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm. Hóa học, Sinh học
Kinh nghiệm: ưu tiên sinh viên mới ra trường, có hộ khẩu tại địa phương hoặc ứng viên sẵn sàng làm việc tại Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Chế độ đãi ngộ: Hỗ trợ suất ăn trưa, Được tham gia BHXH, chế độ nghỉ Phép, Lễ, Tết,
Chế độ đãi ngộ:
Lương tháng 13 đầy đủ theo quy định của Luật lao động và còn nhiều đãi ngộ khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4, Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

