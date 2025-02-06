Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Dự án đặc biệt là công tác thoả thuận, chuyển nhượng đất.

- Am hiểu trình tự, thủ tục Pháp lý, lập và trình duyệt hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB, xử lý các tình huống khó khăn cần giải quyết trong các vấn đề có liên quan đến thu hồi đất, thoả thuận và GPMB.

- Là đầu mối làm việc, tham gia, phối hợp với CQNN có thẩm quyền để thực hiện cv;

- Làm việc với người dân trong khu vực Dự án, thỏa thuận, lấy ý kiến, nguyện vọng của người dân liên quan đến công tác đền bù, chuyển nhượng để GPMB.

- Kết hợp với Ban GPMB quận, phường xây dựng phương án GPMB, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Làm hồ sơ đăng ký biến động đất đai và các bước chuyển đổi nguồn gốc đất phù hợp với quy định;

- Cập nhật thường xuyên các văn bản luật, nghị định, quyết định, giá đất khu vực...liên quan đến công việc.

- Lập kế hoạch công việc, chi phí GPMB tháng/quý/năm trình BLĐ phê duyệt;

- Thực hiện báo cáo kết quả công việc tuần, tháng, quý, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các PA giải quyết hiệu quả.

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 30 (Ưu tiên các UV ở Bắc Giang hoặc có thể đi công tác dài ngày)

- Tốt nghiệp ĐH các ngành Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Trắc địa, Luật, KTXD;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc và 03 năm thực hiện công tác GPMB, có kinh nghiệm GPMB Khu đô thị, KCN, am hiểu hồ sơ từ nhiều nguồn gốc đất;

- Am hiểu sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành Autocad, nova, trắc đạc ...

- Am hiểu về công tác Giải phóng mặt bằng, thu hồi, thỏa thuận, bồi thường, bàn giao đất.

- Hiểu rõ và nắm rõ về các quy định liên quan đến bồi thường, GPMB như Luật đất đai và các văn bản Quy phạm Pháp luật có liên quan.

- Giao tiếp và truyền đạt rõ ràng, nhanh nhẹn, trung thực, xử lý tình huống tốt.

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Hà Nội - Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực

- Thưởng lễ, Tết, xét tăng lương hàng năm

- Hưởng chế độ du lịch, nghỉ phép, công đoàn, teambuilding... theo quy định của Bộ luật LĐ và Công ty

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Nghỉ lễ, tết theo qđ của Luật LĐ);

- Các quyền lợi khác: BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty.

- Ưu đãi cho nhân viên khi đầu tư dự án của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Hà Nội - Bắc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin