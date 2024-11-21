Tuyển Hành chính Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Tam Nông

Mô Tả Công Việc

Phối hợp trong công tác dự trù, đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ của BP Tiền sảnh. Đưa ra các ý kiến đóng góp trong việc xác định tiêu chuẩn CCDC, vật tư tiền sảnh

Giám sát và tham gia thực hiện các công việc của bộ phận gồm: Nhận thông tin khách đặt chỗ, tiếp đón khách. Thông báo các bộ phận liên quan lên phương án phục vụ; Thông tin, tư vấn, hướng dẫn khách hàng về giá dịch vụ và các sản phẩm của Sân Golf

Giám sát, quản lý các tài sản, công dụng cụ của toàn bộ khu vực tiền sảnh.

Theo dõi, chịu trách nhiệm chất lượng công việc và các vấn đề về nhân viên trong quá trình làm việc. Quản lý và điều hành tất cả các nhân viên thuộc quyền quản lý bao gồm lễ tân, locker, VSCC

Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng giáo án, triển khai đào tạo nghiệp vụ và đánh giá nhân viên thuộc quyền quản lý.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Tiếng Anh thành thạo

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khoảng 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng sân Golf

- Có khoảng 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm set up giai đoạn tiền khai trương

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường

Phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty

Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

