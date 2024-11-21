Tuyển Hành chính Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Tam Nông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp trong công tác dự trù, đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ của BP Tiền sảnh. Đưa ra các ý kiến đóng góp trong việc xác định tiêu chuẩn CCDC, vật tư tiền sảnh
Giám sát và tham gia thực hiện các công việc của bộ phận gồm: Nhận thông tin khách đặt chỗ, tiếp đón khách. Thông báo các bộ phận liên quan lên phương án phục vụ; Thông tin, tư vấn, hướng dẫn khách hàng về giá dịch vụ và các sản phẩm của Sân Golf
Giám sát, quản lý các tài sản, công dụng cụ của toàn bộ khu vực tiền sảnh.
Theo dõi, chịu trách nhiệm chất lượng công việc và các vấn đề về nhân viên trong quá trình làm việc. Quản lý và điều hành tất cả các nhân viên thuộc quyền quản lý bao gồm lễ tân, locker, VSCC
Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng giáo án, triển khai đào tạo nghiệp vụ và đánh giá nhân viên thuộc quyền quản lý.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Tiếng Anh thành thạo
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khoảng 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng sân Golf
- Có khoảng 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm set up giai đoạn tiền khai trương

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty
Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Lò Đúc, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

