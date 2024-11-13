Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Công ty TNHH Yopaz
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Yopaz

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Yopaz

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Tham gia phát triển, bảo trì các ứng dụng web bằng PHP
Hỗ trợ kiểm tra, sửa lỗi, tối ưu Code và xử lý các vấn đề kỹ thuật
Làm việc cùng team front-end để tích hợp tính năng
Nâng cao kiến thức về PHP, MySQL và các framework như Laravel...

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp chuyên ngành CNTT tại các trường đại học sau: Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia, Học viện bưu chính viễn thông...
Có tư duy thuật toán tốt
Có kinh nghiệm đã làm việc với lập trình Web, sử dụng JavaScript, PHP, MySQL, Git... là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thao tác code, cài đặt, sử dụng phần mềm trên nền tảng ubuntu
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Linux
Ưu tiên ứng viên có mong muốn trở thành fullstack developer
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm fulltime.

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
Training on job, có mentor kèm cặp trong suốt quá trình làm việc
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
2. Môi trường làm việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00)
Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm
Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng
Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming...
Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yopaz

Công ty TNHH Yopaz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa A Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

