Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 3 - 4 Triệu

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- 19/2 Trần Quốc Tuấn, Khu Phố 2, Phường 4,Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

*THU NGÂN:
Nhận order từ khách hàng & tư vấn món ăn;
Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách;
Chuyển thông tin món vào bếp Xử lý các vấn đề phát sinh tại quầy.
*PHỤC VỤ:
Chào đón khách đến với nhà hàng;
Mang món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong;
Hỗ trợ dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ, thoáng mát;
Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khách khi cần.
*PHỤ BẾP:
Thực hiện các bước sơ chế như cắt, rửa rau củ quả, rã đông & Thực hiện chiên, nướng, nấu theo tiêu chuẩn các món của cửa hàng;
Giao nhận hàng tại khu vực bếp;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên tắc sử dụng sản phẩm theo biểu mẫu;
Trưng bày và lên món theo order.
*GIAO HÀNG:
Nhận đơn hàng từ cửa hàng giao đến khách hàng theo đúng quy định;
Đảm bảo thức ăn được đưa tới khách hàng và tư vấn khách hàng (khi cần);
Nộp lại tiền cho quầy counter;
Hỗ trợ cửa hàng khi không có đơn hàng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam Nữ từ đủ 16t - 30t (ưu tiên gắn bó lâu dài, không tuyển thời vụ);
Sẵn sàng làm việc các ngày cuối tuần, Lễ, Tết;
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, không có hình xăm, yêu thích công việc phục vụ khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn;
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ miễn phí;
Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc;
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí Store Manager rõ ràng.
Thời gian làm việc: Được đăng kí ca 4-8 tiếng/ngày, Xoay ca (sáng - chiều) linh động do Quản lý sắp xếp mỗi tuần.
Thu nhập: Lương khởi điểm từ 24.500 đồng/giờ + Thưởng doanh số + Tăng lương sau 3 tháng khi làm tốt (làm việc lễ, Tết được nhân hệ số theo Luật);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM

