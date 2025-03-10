Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Long Thành Technology làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Long Thành Technology làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Long Thành Technology
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Long Thành Technology

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Long Thành Technology

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 130 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

– Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (7h30 – 11h30 và 13h30 – 17h30)
– Địa điểm làm việc: 130 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Biên tập, chỉnh sửa video theo kịch bản cho dự án Youtube Marketing của công ty
Chủ động cập nhật xu hướng và đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng video
Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng ý tưởng, kế hoạch triển khai dự án
Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản công cụ phần mềm Adobe Premiere, Photoshop
Từng làm việc tại vị trí Video Editor hoặc tương đương là lợi thế
Năng động, sáng tạo, chủ động và có khả năng tự học tốt
Có trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, hoà đồng
Không ngại tìm hiểu và sử dụng công nghệ mới

Tại Công Ty TNHH Long Thành Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, tổng thu nhập không giới hạn: từ 6,5 triệu đến trên 20 triệu
Mức lương khởi điểm: 6.500.000đ – 7.000.000đ /tháng (có thể thỏa thuận)
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty
Lương Tháng 13, Thưởng Cuối Năm, Thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, Thưởng Contest
Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, thâm niên
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn bởi Leader và Manager
Thử việc trong vòng 1 tháng
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Tham gia các hoạt động và sự kiện của công ty, du lịch trong hoặc ngoài nước 1 lần/năm
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận chuyên môn
Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Thành Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Long Thành Technology

Công Ty TNHH Long Thành Technology

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 - Đường Nguyễn Sỹ Sách - Phường Hưng Phúc - Thành Phố Vinh - Nghệ An

