Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Long Thành Technology làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 130 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

– Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (7h30 – 11h30 và 13h30 – 17h30)

– Địa điểm làm việc: 130 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Biên tập, chỉnh sửa video theo kịch bản cho dự án Youtube Marketing của công ty

Chủ động cập nhật xu hướng và đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng video

Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng ý tưởng, kế hoạch triển khai dự án

Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của quản lý

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản công cụ phần mềm Adobe Premiere, Photoshop

Từng làm việc tại vị trí Video Editor hoặc tương đương là lợi thế

Năng động, sáng tạo, chủ động và có khả năng tự học tốt

Có trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, hoà đồng

Không ngại tìm hiểu và sử dụng công nghệ mới

Thu nhập theo năng lực, tổng thu nhập không giới hạn: từ 6,5 triệu đến trên 20 triệu

Mức lương khởi điểm: 6.500.000đ – 7.000.000đ /tháng (có thể thỏa thuận)

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty

Lương Tháng 13, Thưởng Cuối Năm, Thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, Thưởng Contest

Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, thâm niên

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn bởi Leader và Manager

Thử việc trong vòng 1 tháng

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Tham gia các hoạt động và sự kiện của công ty, du lịch trong hoặc ngoài nước 1 lần/năm

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận chuyên môn

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của công ty

