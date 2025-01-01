Công việc Quay phim

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 855 kết quả / Từ khoá "Quay phim"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quay phim

-

Có 855 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Đoàn Làm Phim
Tuyển Người mẫu/Mẫu ảnh Đoàn Làm Phim làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Đoàn Làm Phim
Hạn nộp: 30/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Future Media
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Future Media
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Makeup/Stylist Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MT Cosmetics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Hãng Thời Trang Eva De Eva
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD TAT Ecommerce JSC
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Người mẫu/Mẫu ảnh Đoàn Làm Phim làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận Đoàn Làm Phim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đạo diễn Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Sales Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đạo diễn Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên kịch 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu 3S Media
8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP
Tới 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MOKSA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Truecos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần Truecos
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công Ty TNHH Long Thành Technology làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu Công Ty TNHH Long Thành Technology
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH VNTUBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH VNTUBE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng quay phim ngày càng gia tăng do nhu cầu giải trí, điện ảnh truyền hình, video ca nhạc,.. được sản xuất với số lượng càng lớn. Mặc dù nghề quay phim khá vất vả nhưng lại mang lại nguồn thu nhập lớn cho việc làm quay phim. Mức lương dao động trung bình từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc năng lực và tính chất công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quay phim

Ngành quay phim là ngành học đào tạo người đứng máy quay để điều khiển thiết bị quay phim, điều chỉnh và cắt ghép các cảnh quay nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của đạo diễn, biên kịch. Quay phim cần kết hợp với việc làm biên kịch video để có những sản phẩm phim chất lượng nhất.

Người quay phim (cameraman) có vai trò quan trọng trong việc phụ trách quay dựng các tình huống, kịch bản có sẵn của đạo diễn nhờ việc điều khiển các thiết bị máy quay phim để tạo ra các thước phim, video đặc sắc. Người quay phim là đảm nhiệm vị trí không thể thiếu trong đoàn làm phim.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chỉ riêng chuyên ngành Điện ảnh, nước Việt Nam cần đẩy mạnh sản xuất ít nhất khoảng 40 phim truyện mỗi năm. Cho tới năm 2030 mục tiêu cần thực hiện sản xuất hơn 70 phim truyện mỗi năm. Mục đích để ngành giải trí phát triển trong nước và không để phim nước ngoài chiếm ưu thế hơn lượt xem mỗi năm. Hiện nay, số lượng phim đang ở mức thấp, chỉ tầm 17- 22 phim truyện mỗi năm. Chính vì thế, theo chủ trương, lĩnh vực ngành đào tạo điện ảnh & truyền thông cần tuyển dụng quay phim nhiều hơn, đòi hỏi đội ngũ quay phim đào tạo bài bản, chất lượng tốt nhất. Hiện nay, nguồn nhân lực điện ảnh – truyền hình chỉ dựa vào chủ yếu là Đại học Sân khấu Điện ảnh tại TP. HCMHà Nội, chưa có nguồn bổ sung nào khác, kể cả du học sinh từ nước ngoài về theo học.

Bên cạnh đó, với nhu cầu giải trí ngày càng tăng cao như sản xuất bộ truyền hình, chương trình thực tế và MV ca nhạc,… với số lượng khổng lồ mỗi ngày. Tất cả những nội dung này đều cần đến người quay phim, dựng video trong quá trình sản xuất. Điều này, sẽ mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên sau khi ra trường được làm việc cho nhiều doanh nghiệp hoặc các hãng phim, đoàn làm phim, đài truyền hình hoặc các agency về truyền thông và quảng cáo hoặc bạn cũng hoàn toàn có thể làm việc độc lập như một freelancer khi có nhiều kinh nghiệm.

Sự bùng nổ các nền tảng social, truyền thông nên ngành quay phim phát triển , tạo cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ ở hiện tại và tương lai. Các cử nhân của ngành này luôn được điện ảnh nước nhà săn đón. Bắt đầu theo đuổi sự nghiệp làm quay phim, bạn có thể ứng tuyển với vị trí trợ lý quay phim hoặc đảm nhiệm việc hỗ trợ quay phim cho kịch bản có nội dung ngắn có sẵn, không yêu cầu kỹ thuật quá cao. Sau khi đã có đủ kinh nghiệm và chuyên môn, bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển vào vị trí quay phim chuyên nghiệp với nội dung giải trí hoặc bộ phim có yêu cầu phức tạp hơn. Điều này, sẽ là một bước đệm để bạn tiến ở vị trí cao hơn trong ngành điện ảnh ví dụ như đạo diễn quay phim.

Nhu cầu tuyển dụng quay phim ngày càng cao trong các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện
Nhu cầu tuyển dụng quay phim ngày càng cao trong các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện

2. Mức lương trung bình của việc làm quay phim

Công việc của người quay phim có thể làm tự do cho nên mức thu nhập của người làm việc trong ngành Quay phim cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào sự sáng tạo, kinh nghiệm và năng lực cũng như đơn vị quản lý mà sẽ có các mức lương khác nhau. Đối với những bạn mới vào nghề thì mức lương quay phim rơi vào khoảng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là tổng hợp các mức lương quay phim mà website Job3s cung cấp:

Việc làm quay phim

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

CTV quay phim

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên quay phim

7.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên quay phim

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng quay phim

25.000.000 - 40.000.000

3. Các lĩnh vực tuyển dụng quay phim phổ biến

Ngành quay phim đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng quay phim phổ biến:

  • Quay phim TVC quảng cáo: Quay phim có vai trò tạo ra các video quảng cáo chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp một cách sáng tạo và thu hút. Người quay phim cần có kỹ năng dàn dựng, điều chỉnh ánh sáng và góc máy để làm nổi bật sản phẩm/dịch vụ.

  • Quay phim sự kiện: Ghi lại những sự kiện quan trọng trong các hội nghị, lễ cưới, triển lãm hoặc sự kiện thể thao. Công việc này đòi hỏi ứng viên sự linh hoạt trong việc nắm bắt đầy đủ khoảnh khắc sự kiện đó và đảm bảo chất lượng hình ảnh ổn định.

  • Quay phim dự án nghệ thuật: Hỗ trợ các đạo diễn và nghệ sĩ nhằm truyền tải ý tưởng nghệ thuật qua hình ảnh, âm thanh. Lĩnh vực này cần người làm phim có tư duy sáng tạo, biết cách đặt góc máy độc đáo và kỹ thuật quay thể hiện phong cách riêng biệt.

  • Quay phim doanh nghiệp: Tạo nội dung video phục vụ cho truyền thông nội bộ, quảng bá hình ảnh công ty và đào tạo nhân viên. Người quay phim cần hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp để thể hiện thông điệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  • Quay phim YouTube/TikTok: Sản xuất nội dung ngắn, hấp dẫn phục vụ cho nền tảng mạng xã hội, giúp tăng độ nhận diện cá nhân hoặc thương hiệu. Công việc này yêu cầu có sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng làm việc thành thạo với các công cụ quay, dựng cơ bản.

  • Quay phim truyền hình và điện ảnh: Làm việc chặt chẽ với đạo diễn và đội ngũ sản xuất để tạo ra các bộ phim, chương trình truyền hình có chất lượng cao. Công việc này đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu về quay phim, ánh sáng, hậu kỳ, chuyển động máy và ngôn ngữ hình ảnh.

  • Quay phim tin tức: Ghi hình các sự kiện thời sự, phóng sự và chương trình tin tức để truyền tải thông tin kịp thời, chính xác. Người quay phim phải có khả năng làm việc nhanh chóng, linh hoạt và chịu được áp lực cao trong môi trường tin tức.

Ngành quay phim phát triển mạnh mẽ và có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau
Ngành quay phim phát triển mạnh mẽ và có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau

4. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên quay phim

Thông thường, người làm quay dựng phim cho đài truyền hình, tổ chức hãng phim, công ty sự kiện và truyền thông, các agency, studio hoặc làm độc lập. Điều này cho thấy, công việc của một nhân viên quay phim khá đa dạng và đòi hỏi các yêu cầu khác nhau trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc các thương hiệu. Dưới đây là công việc chính của nhân viên quay phim:

  • Nhận kịch bản sẵn có từ đạo diễn và biên tập viên, sau đó trao đổi về ý tưởng về cảnh quay. Người làm quay phim hoạt động chính trong các sự kiện, quay video ca nhạc, quay phóng sự tin tức,... theo kịch bản có sẵn.

  • Set up các góc quay cho từng phân cảnh theo yêu cầu từ phía đạo diễn sao cho phù hợp ngay cả với phân cảnh nhỏ.

  • Nhân viên quay phim căn chỉnh góc máy thích hợp cho từng cảnh quay để truyền đạt nội dung đến người xem một cách hoàn hảo nhất.

  • Bên cảnh về cảnh quay, góc quay thì người làm quay phim cần chú ý tới chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng…nơi đặt góc quay.

  • Lên ý tưởng thiết kế mang tính sáng tạo, lên kịch bản và bắt đầu quay hình.

  • Tổng hợp toàn bộ file cảnh quay, đoạn video ngắn để đưa vào máy tính, phục vụ cho việc dựng video, dựng làm phim.

  • Chỉnh sửa video, lồng âm thanh, hiệu ứng chuyên nghiệp và sản xuất video gửi cho bộ phận liên quan.

Công việc của nghề quay phim là thực hiện việc quay dựng theo nội dung kịch bản có sẵn của đạo diễn, biên tập viên
Công việc của nghề quay phim là thực hiện việc quay dựng theo nội dung kịch bản có sẵn của đạo diễn, biên tập viên

5. Yêu cầu đối với việc làm quay phim

Để trở thành một nhân viên quay phim chuyên nghiệp, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm và thiết bị. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng mà các nhà tuyển dụng quay phim yêu cầu:

  • Có kiến thức về ngành truyền thông, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh và công nghệ thông tin là lợi thế.

  • Bắt buộc sử dụng thành thạo thiết bị máy quay và các kỹ thuật quay phim.

  • Có kiến thức hiểu về việc xây dựng và phát triển các kênh như Youtube, Tik tok,...

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí nhân viên quay dựng phim hay biên tập video.

  • Có khả năng sáng tạo và đam mê tới công việc quay, dựng video.

  • Làm việc có sự tập trung cao độ và khả năng kiên nhẫn.

  • Khả năng lắng nghe và làm việc theo nhóm

  • Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc .

  • Khả năng giao tiếp tốt và xử lý vấn đề một cách hiệu quả.

  • Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, phần mềm hậu kỳ như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro để sản xuất video chuyên nghiệp.

Yêu cầu để trở thành nhân viên quay phim chuyên nghiệp thì cần nắm được kỹ năng quay chụp và thành thạo thiết bị quay
Yêu cầu để trở thành nhân viên quay phim chuyên nghiệp thì cần nắm được kỹ năng quay chụp và thành thạo thiết bị quay

6. Hình thức tuyển dụng quay phim

Trong lĩnh vực sản xuất video và truyền thông, tuyển dụng quay phim có nhiều hình thức khác nhau tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, dự án và tính chất công việc. Dưới đây là hình thức việc làm phổ biến hiện nay:

  • Quay phim full-time: Nhân viên quay phim làm việc toàn thời gian thường có cơ hội làm việc tại các công ty truyền thông, đài truyền hình, studio hoặc doanh nghiệp. Hình thức này có công việc ổn định, mức lương cố định, chế độ đãi ngộ đầy đủ chuyên trách sản xuất nội dung video theo yêu cầu.

  • Quay phim part-time: Thích hợp cho sinh viên hoặc những người muốn làm việc thời gian linh hoạt. Công việc mà họ đảm nhiệm chủ yếu quay sự kiện nhỏ, video mạng xã hội hoặc hỗ trợ các đoàn quay phim. Không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm nhưng cần kỹ năng quay cơ bản và khả năng làm việc nhóm.

  • Quay phim freelancer: Làm việc tự do theo từng dự án như TVC quảng cáo, sự kiện, MV ca nhạc, phim tài liệu. Công việc linh hoạt về thời gian, thu nhập dựa trên từng hợp đồng và yêu cầu cao về kỹ năng quay phim, chỉnh sửa video cũng như sở hữu thiết bị chuyên dụng.

Hình thức tuyển dụng quay phim khá linh hoạt tùy vào từng mục đích cá nhân hoặc nơi làm việc
Hình thức tuyển dụng quay phim khá linh hoạt tùy vào từng mục đích cá nhân hoặc nơi làm việc

7. Khu vực tuyển dụng quay phim nhiều

Nhu cầu tuyển dụng quay phim tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, nơi có nền kinh tế phát triển mạnh, hoạt động truyền thông – giải trí sôi động. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng quay phim nhiều nhất hiện nay:

7.1. Tuyển dụng quay phim Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa, nền kinh tế, chính trị lớn nhất miền Bắc và là nơi tập trung nhiều công ty truyền thông, đài truyền hình và các tổ chức sự kiện lớn.

Hiện nay, với sự phát triển của ngành truyền thông kỹ thuật số, video marketing nên nhu cầu sản xuất các video ngày càng nhiều hơn để phục vụ cho truyền thông doanh nghiệp và cá nhân. Bên cạnh đó, mở rộng dịch vụ quay phim cho sự kiện, phim tài liệu và MV ca nhạc tại Công ty truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện, đài truyền hình… khiến cần nhu cầu tuyển dụng quay phim tăng cao hơn.

7.2. Tuyển dụng quay phim TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế phát triển và ngành giải trí lớn nhất cả nước. Ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ nên xuất hiện nhiều công ty truyền thông, đài truyền hình, và các studio chuyên sản xuất nội dung để quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tik tok,..Tuyển dụng nhân viên quay phim luôn là vị trí cần thiết trong các đài truyền hình như HTV, SCTV, Vie Channel,.. hoặc các công ty truyền thông, sản xuất phim, agency quảng cáo cần quay phim để thực hiện TVC, MV ca nhạc, vlog chuyên nghiệp.

7.3. Tuyển dụng quay phim Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, du lịch lớn của miền Trung, đặc biệt với tốc độ phát triển mạnh về truyền thông và sản xuất nội dung video. Hiện nay, với xu hướng làm vlog, video marketing ngày càng phổ biến nên tuyển dụng quay phim càng nhiều hơn ở các các công ty du lịch, khách sạn hoặc Studio chụp ảnh cưới, tổ chức sự kiện.

Nhu cầu tuyển dụng quay phim tập trung chủ yếu tại thành phố lớn, nơi hoạt động truyền thông – giải trí sôi động
Nhu cầu tuyển dụng quay phim tập trung chủ yếu tại thành phố lớn, nơi hoạt động truyền thông – giải trí sôi động

Kết Luận

Tuyển dụng quay phim đang trở thành một trong những ngành nghề có nhu cầu cao khi truyền thông số và nội dung video ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các công ty, doanh nghiệp, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung liên tục tìm kiếm nhân sự có tay nghề để phục vụ cho các dự án quảng cáo, sự kiện, phim ảnh, truyền thông doanh nghiệp và nền tảng mạng xã hội như YouTube, Tik Tok. Nếu bạn đam mê sáng tạo và muốn phát triển trong ngành công nghiệp hình ảnh, đây là thời điểm lý tưởng để tham gia vào thị trường việc làm đầy tiềm năng này.