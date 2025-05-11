Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
- Hà Nội: 25 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, lên ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website, chạy Ads
Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, group, website (các dạng bài viết kích cầu, kéo traffic, tăng like, duy trì nội dung,..)
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh,….
Biên tập kịch bản quảng cáo cho Facebook Ads, quay Video, Tiktok, TVC,...
Phối hợp với các thành viên trong team Media hoàn thành sản phẩm (hình và tiếng) cùng với dựng video.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng viết, biên kịch, biên tập tốt
Có thẩm mỹ, nắm bắt trend nhanh
Có laptop
Tại CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chính sách và phúc lợi theo quy định của Công ty
Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, liên hoan, sự kiện, Year end party,...
Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9…)
Môi trường trẻ, năng động, thân thiện
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
