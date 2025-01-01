Công việc Producer

Nhu cầu tuyển dụng producer chuyên nghiệp tăng cao trước sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc ở nước ta. Các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm những producer giỏi, có chuyên môn để tạo ra những sản phẩm thú vị, đáp ứng được thị trường với mức lương dao động từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm producer

Producer (nhà sản xuất) là những người làm công việc thuộc trong lĩnh vực giải trí. Nhiệm vụ của những người này là điều hành, quản lý quá trình sản xuất dự án có thể là phim ảnh, âm nhạc hoặc chương trình nghệ thuật…

Vai trò của producer là kết nối nội bộ các nhân viên của dự án, xem xét các nguồn lực về tài chính, nhân sự, kỹ thuật,... để đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu khi cho ra sản phẩm. Do đó, những người làm công việc này quyết định sự thành bại của một dự án mà các doanh nghiệp đầu tư.

Việt Nam năm 2024 có 3 Liên hoan phim quy mô quốc tế lớn thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Do đó, việc tuyển dụng producer cho các dự án này rất quan trọng. Ngoài ra, nước ta còn có nhiều chương trình nghệ thuật, âm nhạc phát sóng trên truyền hình nên nhu cầu tìm kiếm các nhà sản xuất cũng tăng cao.

Trên các trang web tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tìm kiếm producer chuyên nghiệp mỗi tháng để phục vụ cho mục đích sản xuất các chương trình, các video quảng cáo. Đây là cơ hội cho những ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực này với mức lương hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp khá tốt.

Nhu cầu tuyển dụng producer tăng cao nhiều năm nay để phục vụ cho các sự kiện âm nhạc, lễ hội văn hóa

2. Mức lương trung bình của việc làm producer

Theo thống kê, mức thu nhập của một producer phụ thuộc khá nhiều vào năng lực cũng như số lượng dự án mà bạn nhận hay mức độ thành công của tác phẩm. Những producer có danh tiếng sẽ có chế độ đãi ngộ tốt. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng producer:

Việc làm producer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Producer assistant (Trợ lý sản xuất) 9.000.000 - 13.000.000 Video producer (Nhà sản xuất video) 10.000.000 - 15.000.000 Media producer (Nhà sản xuất truyền thông) 10.000.000 - 18.000.000 Music producer (Nhà sản xuất âm nhạc) 10.000.000 - 25.000.000 Film producer (Nhà sản xuất phim) 10.000.000 - 35.000.000

3. Những vị trí producer phổ biến nhất hiện nay

Producer có thể là một người hoặc một tổ sản xuất, có sự cộng tác làm việc chặt chẽ của những nhân viên khác có chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực. Có khá nhiều việc làm producer khác nhau, phổ biến hiện nay.

Creative producer

Creative Producer (Nhà sản xuất sáng tạo) là những người có khả năng sáng tạo cao. Công việc của những người này là lên ý tưởng từ trước, sau đó phối hợp với đạo diễn, biên kịch để điều chỉnh, phát triển nội dung kịch bản hoàn chỉnh cho mỗi dự án bản thân tham gia. Họ thường ít có mặt trong phần credit của phim vì được coi là một vị trí khá nhỏ của dự án.

Producer âm nhạc

Producer âm nhạc (Nhà sản xuất âm nhạc) là những người thực hiện hòa âm phối khí cho các sản phẩm nhạc. Công việc của những nhà sản xuất này là nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng, phát triển dòng nhạc mới phù hợp với thị hiếu khách hàng. Nhà sản xuất âm nhạc cũng sẽ phối hợp với các đạo diễn để thực hiện những dự án lớn liên quan đến lĩnh vực này.

Producer video editor

Producer video editor (Nhà sản xuất video) là những người phụ trách toàn bộ quá trình trước, trong và sau khi sản xuất ra một video hoàn chỉnh để ra mắt khán giả. Công việc của những người này là lập kế hoạch, chỉnh sửa, hoàn thiện và phân phối các video thành phẩm. Họ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình trước trong và sau hậu kỳ làm sao để các video có thể thu hút nhiều người xem nhất có thể.

Associate producer

Associate producer (Nhà sản xuất liên kết) không tham gia nhiều vào cả quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, công việc của những người này là kết nối các đơn vị bên ngoài để thực hiện, phát hành thuận lợi giúp cho quá trình làm việc hiệu quả nhất. Nhà sản xuất liên kết có thể quen biết một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó và tìm cách để họ tham gia dự án mình đang thực hiện giúp cho chương trình thu hút nhiều khán giả hơn.

Executive producer

Executive producer (Nhà sản xuất điều hành chính) là có nhiệm vụ kêu gọi vốn trong tổ sản xuất chương trình. Công việc của những người này chính là chịu trách nhiệm chính tìm ra nguồn tài trợ, kêu gọi vốn đầu tư cho các dự án mình tham gia. Executive producer sẽ có vai trò quản lý ngân sách xuyên suốt để chương trình diễn ra thuận lợi nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

Marketing producer

Marketing producer (Nhà sản xuất tiếp thị) sẽ có nhiệm vụ thực hiện những hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá dự án tới công chúng. Công việc của những người này là dùng những hình thức phù hợp nhằm gia tăng độ phủ sóng của chương trình, thu hút sự quan tâm của khán giả, khách hàng, đối tác.

Producer Assistant

Producer assistant (trợ lý sản xuất) là những người sẽ phụ trách những đầu việc khác nhau trong dự án nhằm hỗ trợ nhà sản xuất chính hoàn thành công việc suôn sẻ, thuận lợi. Công việc của những người này là làm việc với diễn viên, ca sĩ, thông báo công việc hàng ngày phải làm cho những thành viên trong ekip và phụ trách các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Họ sẽ làm khá nhiều đầu việc và không chuyên biệt vấn đề nào miễn sao giúp ích cho quá trình sản xuất thuận lợi nhất.

Có nhiều vị trí producer phổ biến hiện nay tại thị trường việc làm Việt Nam

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm producer

Việc làm producer đang là ngành khá hot tại thị trường Việt Nam khi các chương trình, dự án âm nhạc, phim ảnh và chương trình nghệ thuật đang ngày một thịnh hành. Các doanh nghiệp luôn có yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng producer cầm trịch dự án. Một ứng viên tốt phải đảm bảo những yêu cầu dưới đây:

Yêu cầu kiến thức chuyên môn

Một producer cần có kiến thức chuyên môn vững chắc để dễ dàng quản lý đội ngũ sản xuất, tổ chức và sắp xếp dự án hiệu quả nhất.

Sử dụng thuần thục các phần mềm, các công cụ hỗ trợ quá trình sản xuất dự án để tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Học hỏi kiến thức từ tiền bối nhằm nâng cao trải nghiệm, kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

Có niềm đam mê với âm nhạc, nghệ thuật, phim ảnh: Đam mê giúp các producer hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

Có năng khiếu về âm nhạc, nghệ thuật: Sở hữu tài năng về lĩnh vực công việc đặc thù giúp bạn được nhiều nhà tuyển dụng lựa chọn.

Có óc sáng tạo, tìm tòi, cập nhật những xu hướng mới: Một producer hiểu được xu hướng sẽ tạo ra sản phẩm độc đáo, mới lạ, bắt kịp thời đại.

Học hỏi nhiều về công nghệ: Producer cần sử dụng nhiều công cụ, phần mềm ví dụ như Soundboard, FL Studio, Pro tools, Cakewalk sonar, Ableton,... Do đó, bạn cần không ngừng trau dồi kiến thức để tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Yêu cầu kỹ năng:

Tư duy kinh doanh, tư duy sáng tạo: Producer không chỉ cần có tư duy sáng tạo mà cần cả tư duy về mặt kinh doanh. Tư duy này giúp nhà sản xuất ý thức được bản thân cần phải làm gì để có sản phẩm tốt và bán được nó.

Tư duy logic, phản biện giúp nhà sản xuất có thể đưa ra các biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh khi làm việc.

Kỹ năng lãnh đạo, thuyết phục: Producer sẽ quản lý các nhân sự và toàn bộ hoạt động trong quá trình sản xuất, khả năng lãnh đạo, thuyết phục là yếu tố rất quan trọng.

Kỹ năng đưa ra quyết định: Producer thường phải đưa ra quyết định mang tính chất quan trọng trong quá trình làm việc, do đó họ cần phải xử trí tốt và ra quyết định đúng đắn giúp dự án đạt hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, tạo dựng các mối quan hệ: Phải chịu trách nhiệm cao, tiếp xúc với nhiều người, nhà sản xuất cần giao tiếp điều hoà tất cả các mối quan hệ. Họ cũng cần gây dựng quan hệ rộng rãi với nhà đầu tư, đối tác.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các producer khác: Một nhà sản xuất chuyên nghiệp cần trao đổi, hợp tác với các vị trí sản xuất khác để cùng cho ra một chương trình đạt hiệu quả mong muốn.

Các doanh nghiệp luôn mong tuyển dụng producer có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn

5. Khu vực tuyển dụng producer nhiều nhất

Các doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất video, âm nhạc, phim ảnh nhằm mục đích thu hút khách hàng. Do đó, nhu cầu tuyển dụng producer đang tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương.

Tuyển dụng việc làm producer tại Cần Thơ

Cần Thơ là thành phố đang được đầu tư và phát triển khu vực miền Tây với nhiều dự án âm nhạc được đầu tư. Do đó, nhu cầu tuyển dụng producer âm nhạc tại khu vực này đang tăng cao rõ rệt trong năm nay, trở thành cơ hội cho các ứng viên có chuyên môn về lĩnh vực này, được đào tạo bài bản từ các trường lớp.

Các doanh nghiệp đưa ra chế độ đãi ngộ khá tốt cho các ứng viên có trình độ và kinh nghiệm, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Tuyển dụng việc làm producer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc, chương trình lễ hội văn hóa nghệ thuật, kéo theo nhu cầu tuyển dụng producer âm nhạc tăng. Đây là cơ hội tốt cho các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiên về nghệ thuật và có kinh nghiệm làm trợ lý cho nhiều dự án trước đó.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp muốn tìm kiếm các ứng viên có trình độ chuyên môn tốt để tạo ra những chương trình hấp dẫn, thú vị, thu hút người xem.

Tuyển dụng việc làm producer tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi tập trung nhiều sự kiện văn hóa chính trị. Do đó, các chương trình âm nhạc, lễ hội tại đây phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều cơ hội việc làm cho producer. Nhiều nhà sản xuất có kinh nghiệm và chuyên môn nhận được chế độ đãi ngộ tốt khi tham gia vào các sự kiện văn hóa nổi bật, với mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, nếu chương trình thành công ngoài mong đợi, mức thu nhập của họ còn tăng đáng kể do nhận được hoa hồng từ các dự án.

Tuyển dụng việc làm producer tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực phát triển văn hóa trọng điểm phía Nam. Đây cũng là nơi thường xuyên có các chương trình lễ hội, ẩm thực, âm nhạc nổi bật. Các doanh nghiệp cũng liên tục tuyển dụng producer tại khu vực này để phục vụ phát triển văn hóa, du lịch vùng miền.

Do nhu cầu tăng, các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tích cực tới TP. HCM để phát triển sự nghiệp, kéo theo tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề khá lớn. Mức lương của vị trí việc làm producer khu vực này dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ứng viên và quy mô của chương trình.

Tuyển dụng việc làm producer tại Bình Dương

Bình Dương sở hữu nhiều khu công nghiệp trọng điểm về sản xuất và kinh doanh nổi bật như KCN Thuận An, KCN Dĩ An, KCN Thủ Dầu Một… Vì đặc thù lĩnh vực kinh doanh, các công ty thuộc những khu công nghiệp này đều có nhu cầu tuyển dụng nhà sản xuất để cho ra đời các video tiếp thị nội dung nhằm thu hút đầu tư và khách hàng phục vụ cho mục đích mua bán trên thị trường, kích thích người dùng chốt đơn.

Đây là cơ hội cho các ứng viên muốn trở thành Marketing producer, Producer video editor. Các doanh nghiệp tại Bình Dương sẵn sàng đưa ra mức lương phù hợp để tuyển dụng producer có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, bình thường dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng producer tại Việt Nam ngày càng tăng cao do nước ta đang đầu tư phát triển các lĩnh vực âm nhạc, văn hóa cũng như mua bán hàng trên mạng, trên các sàn thương mại điện tử. Những ứng viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này sẽ nhận được nhiều chế độ đãi ngộ tốt. Với mức lương hấp dẫn cùng nhiều vị trí, việc làm producer là sự lựa chọn khá tốt cho các bạn nếu có đam mê với ngành nghề này.