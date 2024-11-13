Tuyển Software tester Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester

Thiết lập, triển khai và giám sát các chiến lược và quy trình QA/QC dành riêng cho phần mềm, bao gồm kiểm thử tự động, kiểm thử hồi quy và kiểm thử hiệu suất.

Thực hiện và giám sát quy trình kiểm thử để phát hiện lỗi, đảm bảo rằng các tính năng và chức năng của phần mềm hoạt động theo yêu cầu.

Xây dựng và duy trì bộ tài liệu QA/QC, bao gồm các kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử và báo cáo kiểm thử.

Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển, thiết kế và sản phẩm để đảm bảo rằng yêu cầu chất lượng được đáp ứng ở mọi giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử để xác định các điểm yếu và đề xuất giải pháp cải thiện quy trình hoặc sản phẩm.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp kiểm thử tự động để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của quy trình QA/QC.

Thực hiện các cuộc kiểm tra bảo mật và kiểm thử hiệu suất để đảm bảo sản phẩm phần mềm an toàn, nhanh chóng và thân thiện với người dùng.

Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các thành viên khác trong nhóm QA/QC, xây dựng văn hóa hướng tới chất lượng trong toàn công ty.

Đảm bảo phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và các quy định về bảo mật.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong vai trò QA/QC cho phần mềm, ưu tiên có kinh nghiệm với quy trình Agile và DevOps.

Kiến thức sâu rộng về các công cụ và phương pháp kiểm thử phần mềm, bao gồm kiểm thử tự động (Selenium, Appium), kiểm thử hiệu suất (JMeter, LoadRunner), và kiểm thử bảo mật.

Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và chú ý đến chi tiết, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý lỗi như JIRA, Bugzilla.

Khả năng làm việc hiệu quả với các nhóm phát triển đa chức năng, từ front-end đến back-end.

Kinh nghiệm làm việc với hệ thống CI/CD và các công cụ kiểm thử tích hợp.

Kỹ năng giao tiếp và viết tài liệu tốt, với khả năng truyền đạt rõ ràng các vấn đề về chất lượng và đề xuất cải tiến.

Các chứng chỉ liên quan đến kiểm thử phần mềm (ISTQB, CSTE) là một lợi thế.

IELTS từ 6.5 hoặc tương đương.

Tại Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các khoản thưởng dựa trên hiệu suất.

Chế độ bảo hiểm y tế, nha khoa và hưu trí đầy đủ.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục trong lĩnh vực QA/QC phần mềm.

Môi trường làm việc thân thiện và chú trọng đến chất lượng sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

