Tuyển Quản lý South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 35 - 50 Triệu

South Edge Digital LTD., Co.
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
South Edge Digital LTD., Co.

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại South Edge Digital LTD., Co.

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động công ty:
Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.
Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban nhằm tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng công việc.
Quản lý quy trình vận hành, đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng kế hoạch và đạt KPI đề ra.
Hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển:
Phối hợp với lãnh đạo cấp cao trong việc định hướng tầm nhìn chiến lược dài hạn cho công ty.
Phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực agency outsourcing.
Quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phù hợp với nhu cầu của công ty.
Tạo động lực, truyền cảm hứng và xây dựng văn hóa làm việc tích cực trong tổ chức.
Giám sát tài chính và quản trị rủi ro:
Quản lý ngân sách, dòng tiền và tối ưu hóa chi phí hoạt động của công ty.
Đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh và vận hành.
Quản lý mối quan hệ khách hàng và đối tác:
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy cơ hội hợp tác lâu dài.
Báo cáo và cải tiến:
Lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của công ty và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ.
Triển khai các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng và chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao.
Triển khai các nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý điều hành tại công ty quy mô vừa, ưu tiên trong ngành agency hoặc outsourcing.
Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo các công cụ quản lý công việc như Jira, Discord và các ứng dụng văn phòng (Google Workspace, Microsoft Office).
Kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp, tài chính, marketing và nhân sự. có kinh nghiệm với Scrum là 1 lợi thế
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Scrum.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Scrum.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các bên liên quan.
Nhạy bén trong việc xử lý tình huống phát sinh.
Phẩm chất cá nhân:
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và thích nghi nhanh chóng với môi trường thay đổi.

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (từ 35 triệu đến 50 triệu).
Thu nhập
35 triệu
50 triệu
Thưởng: Lương tháng 13, thưởng KPI quý và năm dựa trên hiệu quả công việc.
Thưởng:
Phúc lợi:
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm.
Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Cơ hội phát triển:
Được tham gia các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

South Edge Digital LTD., Co.

South Edge Digital LTD., Co.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17/5A Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

