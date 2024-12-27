Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Phong Điên, Huyện Phong Điền

Quản lý quy trình sản xuất theo sự phân công của các công đoạn Nguyên liệu, Nung, Ủ tạo hình; Gia công

Quản lý hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu, phụ gia đến bán thành phẩm và thành phẩm các công đoạn sản xuất kính.

Chủ trì lập kế hoạch bảo trì, sữa chữa máy móc thiết bị định kỳ, bảo trì chủ động, bảo trì phòng ngừa; Xây dựng các phương án khắc phục sự cố đột xuất cho từng cụm máy móc thiết bị

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành hóa/ hóa silicat/ xây dựng/ mỏ địa chất/ cơ điện

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan đến vận hành sản xuất

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được cử đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ sản xuất kính hoa siêu trắng tại các nhà máy sản xuất hàng đầu trong / ngoài nước.

Định hướng trở thành thành viên chủ chốt của công ty

Có chổ ở cho cán bộ nhân viên ở xa

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực ứng viên và cạnh tranh tốt so với thị trường

Tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật

