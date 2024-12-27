Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Phong Điên, Huyện Phong Điền

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quy trình sản xuất theo sự phân công của các công đoạn Nguyên liệu, Nung, Ủ tạo hình; Gia công
Quản lý hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu, phụ gia đến bán thành phẩm và thành phẩm các công đoạn sản xuất kính.
Chủ trì lập kế hoạch bảo trì, sữa chữa máy móc thiết bị định kỳ, bảo trì chủ động, bảo trì phòng ngừa; Xây dựng các phương án khắc phục sự cố đột xuất cho từng cụm máy móc thiết bị
Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành hóa/ hóa silicat/ xây dựng/ mỏ địa chất/ cơ điện
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan đến vận hành sản xuất
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được cử đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ sản xuất kính hoa siêu trắng tại các nhà máy sản xuất hàng đầu trong / ngoài nước.
Định hướng trở thành thành viên chủ chốt của công ty
Có chổ ở cho cán bộ nhân viên ở xa
Mức lương: Thoả thuận theo năng lực ứng viên và cạnh tranh tốt so với thị trường
Tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CM 4-06, Camellia Khu đô thị An Vân Dương, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

