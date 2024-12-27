Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG
- Thừa Thiên Huế: Phong Điên, Huyện Phong Điền
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý quy trình sản xuất theo sự phân công của các công đoạn Nguyên liệu, Nung, Ủ tạo hình; Gia công
Quản lý hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu, phụ gia đến bán thành phẩm và thành phẩm các công đoạn sản xuất kính.
Chủ trì lập kế hoạch bảo trì, sữa chữa máy móc thiết bị định kỳ, bảo trì chủ động, bảo trì phòng ngừa; Xây dựng các phương án khắc phục sự cố đột xuất cho từng cụm máy móc thiết bị
Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan đến vận hành sản xuất
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Định hướng trở thành thành viên chủ chốt của công ty
Có chổ ở cho cán bộ nhân viên ở xa
Mức lương: Thoả thuận theo năng lực ứng viên và cạnh tranh tốt so với thị trường
Tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG
