Tuyển Quản lý Viet Uc Seafood Corporation làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 800 - 1,500 USD

Tuyển Quản lý Viet Uc Seafood Corporation làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 800 - 1,500 USD

Viet Uc Seafood Corporation
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Viet Uc Seafood Corporation

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Viet Uc Seafood Corporation

Mức lương
800 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 800 - 1,500 USD

· Giám sát tất cả các hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng. Xác định và lưu trữ tài liệu, quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất.
· Tạo điều kiện cho các giải pháp chủ động bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng Xem xét các tiêu chuẩn và chính sách hiện hành
· Thiết lập và duy trì các thông số kỹ thuật chất lượng cho tất cả hàng hóa thô và thành phẩm.
· Thiết lập và duy trì Sổ tay Hệ thống Quản lý Chất lượng. Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ và phát triển các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ.
· Làm việc chặt chẽ với nhóm Vận hành để tạo điều kiện cho sự nhất quán về chất lượng sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm luôn đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chí hiệu suất.
· Xác định các cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trình, tính nhất quán và hiệu suất.
· Thiết lập các sáng kiến cải tiến liên tục cho bộ phận chất lượng và nhân viên.
· Giám sát và hướng dẫn các thanh tra viên, kỹ thuật viên và các nhân viên khác. Đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán của sản xuất bằng cách kiểm tra các quy trình và đầu ra cuối cùng
· Thiết lập các thủ tục để kiểm tra và báo cáo các vấn đề về chất lượng. Lưu giữ hồ sơ báo cáo chất lượng, đánh giá thống kê và tài liệu có liên quan. Đảm bảo đáp ứng mọi tiêu chuẩn pháp lý
· Đánh giá các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng họ hài lòng. Hoạt động như một đầu mối liên lạc chính với QA của khách hàng và nhà cung cấp, các cơ quan kiểm toán bên ngoài
· Hỗ trợ phát triển các sản phẩm và quy trình mới.

Với Mức Lương 800 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Viet Uc Seafood Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Uc Seafood Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Uc Seafood Corporation

Viet Uc Seafood Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 304 The Lancaster Bld, 22 Le Thanh Ton, Dist 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

