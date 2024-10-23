Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra quy định đầy đủ/tuân thủ FDA/tuân thủ bắt buộc đối với tất cả các hướng dẫn sản phẩm

Đánh giá & đủ điều kiện nguyên liệu thô mới/nhà cung cấp mới

Thu thập, xác minh & trao đổi với nhà cung cấp về các yêu cầu liên quan đến chất lượng & tuân thủ của RM mới

Phối hợp & hỗ trợ nhóm Mua sắm trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, tìm nguồn cung ứng, chuyển giao tài liệu, hành động khắc phục nếu cần

Chuẩn bị tài liệu NPD cho sản phẩm mới/RM mới: Đặc điểm kỹ thuật, danh sách kiểm tra mẫu, gửi yêu cầu thay đổi,...

Hỗ trợ kiểm tra & đảm bảo các sản phẩm mới được phát triển/ra mắt tuân thủ các quy định liên quan (công thức/nhãn mác/an toàn thực phẩm/...)

Hỗ trợ các hoạt động kiểm toán (nội bộ & bên ngoài), đảm bảo hệ thống tài liệu NPD tuân thủ hệ thống của nhà máy (BRC, HACCP, KOSHER, HALAL,..)

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý & trưởng nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Kỹ thuật thực phẩm

Tiếng Anh giao tiếp/MS Office

Kỹ năng nghiên cứu, đọc hiểu

Cẩn thận, chú ý đến chi tiết, có tổ chức tốt,

Quản lý tài liệu, quản trị cơ sở dữ liệu

Kỹ năng làm việc nhóm/kiểm tra sự siêng năng/kiên nhẫn

2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý

Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý/tuân thủ là bắt buộc

Có khả năng làm việc với nhà cung cấp, giải quyết vấn đề

Chăm chỉ, Sẵn sàng làm việc ngoài giờ (nếu có), Trách nhiệm, Có tư duy tiếp thu, Thái độ giải quyết vấn đề,

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

