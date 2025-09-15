Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 07, đường N12, KDC Phú Hòa 1, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Ghi nhận và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, vv...

- Đảm bảo nộp thuế đúng hạn, tránh sai sót dẫn đến xử phạt hành chính.

- Lập báo thuế hàng tháng, hàng quý, lập cáo tài chính chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến Kế toán thuế, bao gồm sai sót trong hạch toán, kê khai, nộp thuế

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi cần, giải trình và cung cấp hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và trực tiếp tham gia quyết toán thuế

-Theo dõi, cập nhật nhanh chóng các thay đổi trong Luật thuế, đảm bảo doanh nghiệp áp dụng đúng quy định hiện hành.

- Làm báo cáo nội bộ

- Lưu trữ chứng từ, bảo quản sổ sách kế toán, bảo mật thông tin

Yêu Cầu Công Việc

- Chỉ nhận ứng viên Nữ, 25 - 35 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

- Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế hiện hành

Tại CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 18 - 30 triệu trở lên có thể thỏa thuận tùy vào năng lực

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Chế độ đầy đủ theo quy định pháp luật

- Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, du lịch,.....

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

