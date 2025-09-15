Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Ngày đăng tuyển: 15/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 07, đường N12, KDC Phú Hòa 1, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Ghi nhận và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, vv...
- Đảm bảo nộp thuế đúng hạn, tránh sai sót dẫn đến xử phạt hành chính.
- Lập báo thuế hàng tháng, hàng quý, lập cáo tài chính chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến Kế toán thuế, bao gồm sai sót trong hạch toán, kê khai, nộp thuế
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi cần, giải trình và cung cấp hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và trực tiếp tham gia quyết toán thuế
-Theo dõi, cập nhật nhanh chóng các thay đổi trong Luật thuế, đảm bảo doanh nghiệp áp dụng đúng quy định hiện hành.
- Làm báo cáo nội bộ
- Lưu trữ chứng từ, bảo quản sổ sách kế toán, bảo mật thông tin

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ nhận ứng viên Nữ, 25 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
- Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế hiện hành

Tại CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 18 - 30 triệu trở lên có thể thỏa thuận tùy vào năng lực
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Chế độ đầy đủ theo quy định pháp luật
- Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, du lịch,.....
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường D5, KDC Phú Hòa 1 Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH IN ẤN LIÊN DOANH C & C (VIỆT NAM)
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm