Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 61, đường 23 thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn sản phẩm thang máy thông qua nguồn tự phát triển và data công ty

• Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, giữ liên lạc thường xuyên để đảm bảo khách hàng hài lòng về dịch vụ công ty.

• Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ và trình bày sản phẩm để thiết lập hợp đồng mới.

• Nhân viên mới được đào tạo, hỗ trợ các kiến thức và khách hàng từ công ty.

• Tìm hiểu nhu cầu của thị trường và đối thủ cạnh tranh để cải thiện chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, nữ từ 23 tuổi trở lên.

• Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Có kinh nghiệm sales và làm việc trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng là một lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

• Có laptop, smart phone, phương tiện di chuyển.

• Chủ động, trung thực, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg Thì Được Hưởng Những Gì

