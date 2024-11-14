Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm căn hộ, sleepbox của công ty để giới thiệu, tư vấn và chốt sale khách hàng.

Tìm kiếm lead data khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ và chốt sale.

Cập nhật báo cáo hằng ngày (Cập nhật giỏ hàng sản phẩm, cập nhật tỷ lệ chốt deal,..)

Trực tại toà nhà được phân công, hỗ trợ dẫn khách hàng xem phòng.

Xây dựng hệ thống Cộng tác viên.

Phối hợp với phòng Marketing về quay phim chụp ảnh cập nhật sản phẩm và triển khai các chương trình khuyến mại đến khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng – Đại học các chuyên ngành.

Giao tiếp tốt, tự tin, độ tuổi dưới 35 tuổi.

Có laptop để làm việc, tin học văn phòng tốt.

Có kỹ năng thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dự án, sáng tạo nội dung trên các kênh mạng xã hội.

Ưu tiên có kinh nghiệm Sale Bất động sản.

Tại Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm Lương cơ bản 7,000,000 VNĐ + Hoa hồng (Từ 5 – 30 triệu theo sản phẩm).

Sản phẩm dễ chạy và đang hot tại thị trường bất động sản cho thuê (Căn hộ, trọ, hộp ngủ cao cấp)

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức chuyên môn và kĩ năng mềm.

Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, teambuilding và các chương hoạt động xã hội.

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Ngày nghỉ phép, lương thưởng tháng 13, đóng BHYT, BHXH theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam

