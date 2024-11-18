Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA
- Hồ Chí Minh: Căn 05.08 – Tầng 6 – East Tower –Lumiere Riverside – 277 Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Mút xốp
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành sản xuất
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ cho quản lý
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng
2 tháng thử việc ứng viên sẽ được đào tạo và làm việc tại nhà máy KCN VSIP II-A, Bình Dương. Sau khi kí hợp đồng chính thức sẽ làm việc tại văn phòng đại diện tại Quận 2 (cũ) - TP, HCM, sau 1 năm chuyển đến làm việc tại văn phòng đại diện ở Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao
Có kiến thức cơ bản về ngành sản xuất mút xốp là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online
Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và quy trình làm việc
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm,...
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA
