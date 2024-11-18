Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn 05.08 – Tầng 6 – East Tower –Lumiere Riverside – 277 Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Mút xốp

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành sản xuất

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ cho quản lý

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng

2 tháng thử việc ứng viên sẽ được đào tạo và làm việc tại nhà máy KCN VSIP II-A, Bình Dương. Sau khi kí hợp đồng chính thức sẽ làm việc tại văn phòng đại diện tại Quận 2 (cũ) - TP, HCM, sau 1 năm chuyển đến làm việc tại văn phòng đại diện ở Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale thị trường

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao

Có kiến thức cơ bản về ngành sản xuất mút xốp là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online

Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và quy trình làm việc

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm,...

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin