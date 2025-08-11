Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 1/3 Thành Phố ,1/3 Tư Ngĩa , Sơn Hà , Nghĩa Hành , Ba Tơ, Tư Nghĩa, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phát triển bán hàng thuộc khu vực được giao.

- Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.

- Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.

- Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.

- Đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển chính sách về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện quy định của công ty về bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: không yêu cầu

- Độ tuổi: 22-30 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng / Đại học. Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.

- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.

- Kinh nghiệm sales bán hàng 1 năm, Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế.

- Làm 1 job duy nhất tại công ty nếu trúng tuyển.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Không hạn chế với hơn 120 nhãn hàng uy tín trên trên thị trường như Bio- acimin, Jasunny, Mạch não vương, Omega 3-6-9, Cordywell,...

- Làm việc trong một môi trường năng động, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo

- Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.

- Chăm sóc sức khỏe với gói Meracine care.

- Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

- Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.

- Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: team building, Ngày của gậy,...

- Thời gian làm việc: thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

