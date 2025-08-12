Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lk1

- 5 Tổng cục 5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Tìm kiếm, đánh giá khách hàng
- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, phát triển khách hàng, thị trường
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu đề ra
- Phân tích, cập nhật tình hình thị trường, đối thủ
- Phối hợp các bộ phận theo dõi tiến độ phát triển mẫu, đơn đặt hàng.
- Quản lý, xây dựng kênh tiktok, facebook, youtube
- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc
2. Hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty
3. Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Giám đốc và quản lý cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 23 đến 35tuổi
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Sales – Marketing
- Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn Sales – Marketing
- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác tỉnh
- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Kỹ năng quản lý đội nhóm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales – Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng
- Cam kết thu nhập tốt và tăng trưởng nhanh khi hoàn thành tốt KPIs
- Lương cứng + Lương kinh doanh: 10.000.000 - 30.000.000vnđ
- Hưởng thu nhập tháng thứ 13 theo quy định của Công ty hàng năm.
- Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty…)
- Định kỳ điều chỉnh lương vào tháng 01 hàng năm theo chính sách của Công ty.
2. Môi trường làm việc
- Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp.
- Cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm việc với đa dạng đối tác
- Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng..
- Địa chỉ: LK1-5 Tổng cục 5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Thời gian làm việc : từ T2 đến hết sáng T7. Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngách 20 Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

