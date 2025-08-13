Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nong Woo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nong Woo
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận 4, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Xây dựng, mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng cũ
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà công ty đề ra
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm đông lạnh
- Có kinh nghiệm về linh vực thực phẩm ở chuỗi các siêu thị
- Biết thêm một trong các ngoại ngữ Hàn, Trung là một lợi thế
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm đông lạnh
- Có kinh nghiệm về linh vực thực phẩm ở chuỗi các siêu thị
- Biết thêm một trong các ngoại ngữ Hàn, Trung là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Nong Woo Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Thu nhập bao gồm lương cứng + % doanh số tổng (thỏa thuận cụ thể khi trao đổi phỏng vấn)
- Thưởng theo chính sách và hoạt động kinh doanh của công ty, thưởng nóng theo từng chiến dịch
- Thu nhập bao gồm lương cứng + % doanh số tổng (thỏa thuận cụ thể khi trao đổi phỏng vấn)
- Thưởng theo chính sách và hoạt động kinh doanh của công ty, thưởng nóng theo từng chiến dịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nong Woo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI