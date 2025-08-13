Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nong Woo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 4, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xây dựng, mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng cũ

- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà công ty đề ra

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm đông lạnh

- Có kinh nghiệm về linh vực thực phẩm ở chuỗi các siêu thị

- Biết thêm một trong các ngoại ngữ Hàn, Trung là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Nong Woo Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Thu nhập bao gồm lương cứng + % doanh số tổng (thỏa thuận cụ thể khi trao đổi phỏng vấn)

- Thưởng theo chính sách và hoạt động kinh doanh của công ty, thưởng nóng theo từng chiến dịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nong Woo

