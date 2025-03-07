Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Bình Định thu nhập 14 - 50 Triệu

Mức lương 14 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 14 - 50 Triệu

Developer tại Wecare là nhân tố chủ chốt trong việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, đóng góp vào chiến lược phát triển chuỗi cung ứng và sứ mệnh của công ty trong việc thúc đẩy hiệu quả công nghiệp Việt Nam thông qua công nghệ và dữ liệu.

1. Phát triển và duy trì phần mềm

Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý chuỗi cung ứng, vận hành và bán hàng.

Bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng nội bộ hoặc hệ thống công nghệ của công ty.

Xây dựng API và các công cụ tích hợp giữa các hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

2. Tích hợp công nghệ dữ liệu và AI

Phối hợp với đội ngũ AI/Data Science để phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong chuỗi cung ứng.

Xây dựng các mô-đun xử lý dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tích hợp các công cụ tự động hóa thông minh vào quy trình vận hành.

3. Phát triển giao diện người dùng (UI/UX)

Thiết kế và phát triển giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho các ứng dụng nội bộ và khách hàng.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên cả nền tảng web và di động.

Làm việc chặt chẽ với các nhóm sản phẩm để hiểu nhu cầu người dùng và cải thiện sản phẩm.

4. Quản lý cơ sở dữ liệu

Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để đảm bảo lưu trữ và truy cập dữ liệu hiệu quả.

Đảm bảo bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu trong các hệ thống công nghệ của công ty.

Với Mức Lương 14 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, Java, JavaScript, hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như SQL, NoSQL.

Hiểu biết về các công nghệ AI/ML, Cloud Computing, hoặc Big Data là một lợi thế.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, và tư duy sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

3/ Lương, thưởng

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Thưởng hoạt động kinh doanh, tiệc tất niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ v.v…

3/Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h00-17h00.

Sáng thứ 7: 8h00 -12h00

4/ Địa điểm làm việc

Quy Nhơn

Lô B39, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin