Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tối ưu hóa hiệu suất của app để đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng tốt nhất
- Sửa lỗi và các vấn đề được báo cáo bởi khách hàng để ứng dụng hoạt động ổn định
- Test đảm bảo chất lượng và ngăn ngừa lỗi xuất hiện
- Trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu.
- Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo ứng dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng..
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển giao diện người dùng (Frontend), thành thạo ngôn ngữ lập trình React.js và JavaScript
- Có hiểu biết về Nodejs
- Có kinh nghiệm DevOps là điểm cộng.
- Kinh nghiệm làm Shopify App hoặc Themes là lợi thế
- Có sự chú ý đến chi tiết và đam mê trong việc xây dựng sản phẩm chất lượng cao
- Có khả năng làm việc nhóm tốt và hợp tác hiệu quả với người khác
- Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng giải thích các khái niệm kỹ thuật cho các bộ phận liên quan.
- Có kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các thành viên trong nhóm là một lợi thế
- Có hiểu biết về Nodejs
- Có kinh nghiệm DevOps là điểm cộng.
- Kinh nghiệm làm Shopify App hoặc Themes là lợi thế
- Có sự chú ý đến chi tiết và đam mê trong việc xây dựng sản phẩm chất lượng cao
- Có khả năng làm việc nhóm tốt và hợp tác hiệu quả với người khác
- Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng giải thích các khái niệm kỹ thuật cho các bộ phận liên quan.
- Có kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các thành viên trong nhóm là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : 15 - 20M + Thưởng
- Thưởng quý không quá 20%-30% thu nhập 1 tháng (tuỳ level) nếu kết quả làm việc vượt chỉ tiêu.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Xem xét tăng lương theo định biên nhân sự, công ty sẽ ghi nhận hiệu quả công việc liên tục theo quý, nếu bạn đủ điều kiện mà công ty đưa ra theo các level thì sẽ được review tăng lương.
- Được tham gia những dự án mới giải quyết những vấn đề thực tế của khách hàng.
- Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.
- Các phúc lợi khác: hỗ trợ tiền ăn ca, hỗ trợ tiền internet và hao mòn máy tính cá nhân hàng tháng (khi làm remote), sinh nhật, du lịch hàng năm.
- Thưởng quý không quá 20%-30% thu nhập 1 tháng (tuỳ level) nếu kết quả làm việc vượt chỉ tiêu.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Xem xét tăng lương theo định biên nhân sự, công ty sẽ ghi nhận hiệu quả công việc liên tục theo quý, nếu bạn đủ điều kiện mà công ty đưa ra theo các level thì sẽ được review tăng lương.
- Được tham gia những dự án mới giải quyết những vấn đề thực tế của khách hàng.
- Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.
- Các phúc lợi khác: hỗ trợ tiền ăn ca, hỗ trợ tiền internet và hao mòn máy tính cá nhân hàng tháng (khi làm remote), sinh nhật, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI