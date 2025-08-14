Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng web trên nền tảng Shopify sử dụng Nodejs

- Thiết kế và triển khai RESTful API kết nối với hệ thống FE hoặc các bên thứ 3 ( Shopify, GA, … )

- Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MongoDB, Mysql, Redis, …

- Xây dựng các giải pháp lưu trữ, tối ưu truy vấn database và đảm bảo hiệu suất hệ thống.

- Tham gia vào quá trình phát triển, triển khai, bảo trì hệ thống trên Docker và Linux server.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm và thành thạo ngôn ngữ lập trình Nodejs

- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP

- Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, mongo, redis

- Có kiến thức về Linux server, Docker và CICD.

- Hiểu biết về các kiến trúc phổ biến: MVC, Micro Services, SPA, …

- Tư duy logic, phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề tốt.

- Đã từng làm việc với các CMS Ecommerce như ShopBase, WordPress, Shopify, … là 1 lợi thế.

- Kỹ năng teamwork cao, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao

- Yêu cầu độ tuổi từ : 9x đến 2k.

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ: 15 - 20M + Thưởng

- Đóng bảo hiểm theo quy định, review lương 6 tháng/lần, đi du lịch cùng cty và các hoạt động vui chơi khác.

- Thưởng quý, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc năm, các chế độ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.

- Được khuyến khích đưa ra các ý tưởng và đề xuất cải thiện sản phẩm và cùng thảo luận với đội ngũ phát triển sản phẩm.

- Môi trường trẻ và năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Công ty làm việc với văn hoá OKR, luôn có mục tiêu rõ ràng trong công việc, được check-in ghi nhận và feedback đưa giải pháp liên tục giúp bạn nhanh chóng nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

