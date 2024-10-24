Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Vinhomes ocean park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất cho các dự án nhà ở, liền kề, biệt thự,...

Sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như Sketchup, 3d Max, Photoshop để tạo ra bản vẽ 2D, 3D, phối cảnh, hình ảnh minh họa cho dự án.

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, thuyết minh, bản vẽ kỹ thuật cho dự án.

Tham gia tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về thiết kế nội thất.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như Sketchup, 3d Max, Photoshop.

Có kiến thức về vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế nội thất.

Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng.

Khả năng giao tiếp, trình bày tốt, kỹ năng làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome

