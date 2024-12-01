Tuyển Hành chính Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Lãnh Binh Thằng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn giải đáp thắc mắc của Khách hàng.

Thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng.

Xuất biên lai bán hàng/thu tiền.

Lấy thông tin, kiểm tra chính xác thông tin ghi hoá đơn GTGT, theo dõi việc xuất hoá đơn và gửi hoá đơn cho khách.

Trả lời điện thoại cho khách hàng

Báo cáo cho cấp trên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ. TN CĐ/ĐH.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...).

Tiếng Anh: cơ bản

Ưu tiên tiếng nhật N3 trở lên

Được Hưởng Những Gì

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trung thực, minh bạch, rõ ràng.

Siêng năng, nhiệt tình trong công việc.

Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn.

Chịu được áp lực công việc.

Cầu tiến, định hướng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Lương thỏa thuận.

Thời gian làm việc: 6h – 15h30/7h – 16h30 và có tăng ca tối đến 20h luân phiên nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển

