Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3 Đường số 4, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

In báo giá cho khách khi sửa chữa xong
Thu tiền của khách khi sửa chữa xong
Báo cáo doanh thu hàng ngày
Kiểm soát nhập kho và xuất kho
Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính,....
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng, khả năng excel tốt
Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi
Trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Được rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán hàng...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện
Hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Đường số 4, Phường 7, Quận Gò Vấp, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

