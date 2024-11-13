Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 3 Đường số 4, Phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
In báo giá cho khách khi sửa chữa xong
Thu tiền của khách khi sửa chữa xong
Báo cáo doanh thu hàng ngày
Kiểm soát nhập kho và xuất kho
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính,....
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng, khả năng excel tốt
Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi
Trách nhiệm, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Được rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán hàng...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện
Hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
