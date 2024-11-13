Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Đường số 4, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán

In báo giá cho khách khi sửa chữa xong

Thu tiền của khách khi sửa chữa xong

Báo cáo doanh thu hàng ngày

Kiểm soát nhập kho và xuất kho

Các công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính,....

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng, khả năng excel tốt

Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi

Trách nhiệm, trung thực

Quyền Lợi

Được rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán hàng...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện

Hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

