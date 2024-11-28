Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 4 triệu Thực tập tại Hà Nội

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tuyển, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, nhập data ứng viên lên hệ thống..

Biên tập nội dung tin bài, hình ảnh, video clip,... nhằm quảng bá văn hóa, hoạt động nội bộ của Công ty trên các kênh truyền thông online.

Các công việc hành chính khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp hoặc ứng viên muốn chuyển sang ngành tuyển dụng IT

Thực tập fulltime và có mong muốn gắn bó lâu dài

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về nhân sự/ Công nghệ thông tin là lợi thế

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động và ham học hỏi

Có tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng, khả năng tin học văn phòng khá.

Có laptop cá nhân trong quá trình thực tập (lên chính thức được cấp máy)

Tiếng anh/ Tiếng nhật đọc viết tốt

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (2 - 4 triệu/tháng)

Bonus không giới hạn khi tuyển thành công trong thời gian thực tập

Được tư vấn, chia sẻ về định hướng, phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Làm việc trong môi trường văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Sau 02-03 tháng học việc được đánh giá lên thử việc (85% lương chính thức), sau 02 tháng thử việc sẽ đánh giá trở thành nhân viên Chính thức, mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên (7-9tr Gross)

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài

Được tham gia vào các hoạt động văn hóa của ITS GLOBAL

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

