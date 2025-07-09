Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tuyển dụng(70%)

Đảm nhận tuyển dụng các vị trí thuộc kinh doanh của Tập đoàn

Nhanh nhạy, sáng tạo trong các kênh tuyển dụng mới, công nghệ 4.0

Có khả năng networking rộng và khả năng tuyển dụng các vị trí, duy trì nguồn ứng viên hiệu quả.

Phỏng vấn ứng viên, sàng lọc đánh giá & đưa ra quyết định tuyển dụng/tư vấn tuyển dụng.

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển & tham gia chuẩn bị tiếp nhận, chăm sóc ứng viên trong toàn bộ quá trình ứng viên gia nhập tổ chức.

Xây dựng thương hiệu Tuyển dụng: Phối hợp với TBP lập kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng Công ty

Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến: Tỷ lệ Convert số lượng tuyển dụng; Nguồn tuyển dụng; Hiệu quả các CV tuyển dụng…

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Công tác khác(30%)

Truyền thông thương hiệu tuyển dụng và truyền thông nội bộ

Triển khai công tác đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự nội bộ

=>Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức(sau 03 - 06 tháng. Lương X2)

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi

Sinh viên năm 3,4 hoặc đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh...

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. CHỈ CẦN CÓ THÁI ĐỘ TỐT & TINH THẦN HỌC HỎI, CẦU TIẾN

Được đào tạo bài bản, cam kết sau 03 - 06 tháng trở thành chuyên viên(Lương x2, kinh nghiệm thực chiến)

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 2.000.000 VNĐ - 4.00.000 VNĐ

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 03 - 06 tháng(Lương X2), quyền lợi đi kèm như sau:

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party…

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

