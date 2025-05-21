Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

Mức lương
6 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sonatus Building, 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 13 Triệu

- Phối hợp phân tích lợi nhuận gộp (Gross Margin), NGP theo từng model, kênh bán hàng và tổng thể phòng ban.
- Hỗ trợ phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình nội bộ được thực hiện đúng và đầy đủ.
- Hỗ trợ soạn thảo và phát hành chính thức Chương trình bán hàng và Chính sách giá hàng tháng đến từng kênh bán hàng.
- Phối hợp với Kho và Bộ phận Logistics trong việc quản lý nguồn hàng, chuẩn bị chứng từ cho hàng nhập khẩu mới.
- Hỗ trợ phân bổ hàng hóa cho từng kênh và từng vùng dựa trên Dự báo bán hàng và OPSI của từng kênh.
- Hỗ trợ quản lý trưng bày tại điểm bán: theo dõi quy trình, lập kế hoạch ngân sách đầu tư, hỗ trợ thiết kế và thực hiện.

Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu ứng viên:

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương & phụ cấp thực tập hấp dẫn: 6.300.000 VNĐ/tháng
- Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc: laptop, văn phòng phẩm,...
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại AQUA Vietnam sau khi kết thúc chương trình thực tập
- Được truy cập các khóa học phát triển kỹ năng (bao gồm LinkedIn Learning, v.v.)
- Tham gia các hoạt động đào tạo và gắn kết nhân viên: Teambuilding, Happy Hour,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, P.An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-6-3-12-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job359716
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM DV Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH TM DV Nina
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIDOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIDOTA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Ugotechs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu Ugotechs
Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HQSOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HQSOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh COLORME SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu COLORME SÀI GÒN
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Song Pack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH Song Pack
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu BAP IT Co., JSC
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Trên 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
0.1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm