Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Sonatus Building, 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 13 Triệu
- Phối hợp phân tích lợi nhuận gộp (Gross Margin), NGP theo từng model, kênh bán hàng và tổng thể phòng ban.
- Hỗ trợ phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình nội bộ được thực hiện đúng và đầy đủ.
- Hỗ trợ soạn thảo và phát hành chính thức Chương trình bán hàng và Chính sách giá hàng tháng đến từng kênh bán hàng.
- Phối hợp với Kho và Bộ phận Logistics trong việc quản lý nguồn hàng, chuẩn bị chứng từ cho hàng nhập khẩu mới.
- Hỗ trợ phân bổ hàng hóa cho từng kênh và từng vùng dựa trên Dự báo bán hàng và OPSI của từng kênh.
- Hỗ trợ quản lý trưng bày tại điểm bán: theo dõi quy trình, lập kế hoạch ngân sách đầu tư, hỗ trợ thiết kế và thực hiện.
Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc: laptop, văn phòng phẩm,...
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại AQUA Vietnam sau khi kết thúc chương trình thực tập
- Được truy cập các khóa học phát triển kỹ năng (bao gồm LinkedIn Learning, v.v.)
- Tham gia các hoạt động đào tạo và gắn kết nhân viên: Teambuilding, Happy Hour,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
