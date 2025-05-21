Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

- Phối hợp phân tích lợi nhuận gộp (Gross Margin), NGP theo từng model, kênh bán hàng và tổng thể phòng ban.

- Hỗ trợ phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình nội bộ được thực hiện đúng và đầy đủ.

- Hỗ trợ soạn thảo và phát hành chính thức Chương trình bán hàng và Chính sách giá hàng tháng đến từng kênh bán hàng.

- Phối hợp với Kho và Bộ phận Logistics trong việc quản lý nguồn hàng, chuẩn bị chứng từ cho hàng nhập khẩu mới.

- Hỗ trợ phân bổ hàng hóa cho từng kênh và từng vùng dựa trên Dự báo bán hàng và OPSI của từng kênh.

- Hỗ trợ quản lý trưng bày tại điểm bán: theo dõi quy trình, lập kế hoạch ngân sách đầu tư, hỗ trợ thiết kế và thực hiện.