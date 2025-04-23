Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR
- Hồ Chí Minh: 25E Hàn Hải Nguyên, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực tập tại bộ phận Kinh Doanh/Điều Hành.
Tìm hiểu tuyến điểm tour, phương thức bán tour .
Đi thực tế phụ các tour khi được phân công.
Được đào tạo, kèm cặp học việc thực tế theo từng vị trí cụ thể.
Tham gia bán và nhận hoa hồng các tour công ty đang thực hiện
Hỗ trợ phòng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.
Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt...
Siêng năng, chịu khó, chịu trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty
Cộng tác bán các sản phẩm của công ty
Hồ trợ chi phí đi lại
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI