Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25E Hàn Hải Nguyên, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập tại bộ phận Kinh Doanh/Điều Hành.

Tìm hiểu tuyến điểm tour, phương thức bán tour .

Đi thực tế phụ các tour khi được phân công.

Được đào tạo, kèm cặp học việc thực tế theo từng vị trí cụ thể.

Tham gia bán và nhận hoa hồng các tour công ty đang thực hiện

Hỗ trợ phòng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Du lịch/Tiếng Anh/Quản trị kinh doanh...

Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.

Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt...

Siêng năng, chịu khó, chịu trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về du lịch

Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty

Cộng tác bán các sản phẩm của công ty

Hồ trợ chi phí đi lại

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.