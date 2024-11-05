Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29A Núi Thành, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Thiết kế các User interface, Userflow, Prototype đơn giản, các animation theo yêu cầu.

Tham gia cùng nhóm nghiên cứu, phát triển cho ra giải pháp UI/ UX của sản phẩm trên các nền tảng Web, Web/App, Mobile, Decktop theo đúng như yêu cầu.

Thực hiện theo yêu cầu của mentor

Yêu Cầu Công Việc

Biết về đồ họa, thiết kế đa phương tiện và thiết kế UI / UX sản phẩm phần mềm hoặc trong lĩnh vực liên quan

Có mắt thẩm mỹ, tỉ mỉ từng chi tiết, kiên nhẫn

Có kiến thức các công cụ sau Figma, Photoshop, Illustrator

Có background IT là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí 2.000.000/ tháng, được hướng dẫn các công việc, hỗ trợ đóng dấu thực tập

- Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 , nghỉ thứ 7, CN

- Môi trường cởi mở, năng động, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

- Có cơ hội tự do thể hiện sáng tạo của bản thân. Công ty tôn trọng ý tưởng mỗi cá nhân.

- Được tham gia đầy đủ các buổi tiệc do công ty tổ chức.

