Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL
- Hồ Chí Minh: 95 Ngô Quyền, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
ATHL đang cần nhận thực tập sinh các chuyên ngành về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.
Các ứng viên sẽ được đào tạo các kiến thức về hệ thống mạng máy tính, các hệ thống tổng đài VOIP, các công nghệ mới nhất của thế giới từ các hãng Microsoft, Sophos, Ribbon Communications.
Các ứng viên sẽ được tham gia các dự án triển khai thực tế, vận hành hệ thống mạng, tổng đài cho doanh nghiệp.
Gặp khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ học tập
Có tiếp nhận sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian đào tạo 06 tháng và sẽ có phụ cấp hỗ trợ.
Các ứng viên sau thời gian đào tạo nếu đạt yêu cầu sẽ được công ty tuyển dụng làm việc toàn thời gian.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
