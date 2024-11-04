Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95 Ngô Quyền, P. Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

ATHL đang cần nhận thực tập sinh các chuyên ngành về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.

Các ứng viên sẽ được đào tạo các kiến thức về hệ thống mạng máy tính, các hệ thống tổng đài VOIP, các công nghệ mới nhất của thế giới từ các hãng Microsoft, Sophos, Ribbon Communications.

Các ứng viên sẽ được tham gia các dự án triển khai thực tế, vận hành hệ thống mạng, tổng đài cho doanh nghiệp.

Gặp khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các ứng viên cần có kiến thức nền tàng về hệ thống mạng máy tính, hệ thống tổng đài thông tin liên lạc và kiến thức cơ bản về lập trình.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ học tập

Có tiếp nhận sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL Thì Được Hưởng Những Gì

Các ứng viên được nhận sẽ có cơ hội làm việc với các thiết bị công nghệ của các hãng hàng đầu thế giới và có cơ hội được các chuyên gia của ATHL đào tạo huấn luyện.

Thời gian đào tạo 06 tháng và sẽ có phụ cấp hỗ trợ.

Các ứng viên sau thời gian đào tạo nếu đạt yêu cầu sẽ được công ty tuyển dụng làm việc toàn thời gian.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin