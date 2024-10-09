Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
- Hà Nội: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý công việc liên quan đến lập trình backend,frontend
Tham gia trực tiếp vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm thực tế của công ty
Thực hiện công việc theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp
Yêu cầu ứng viên
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp khối ngành CNTT (Kỹ thuật phần mềm/Công nghệ phần mềm)
Nắm vững kiến thức cơ bản của lập trình web (web server, database, html,css,javascript ...) và các khái niệm của lập trình hướng đối tượng.
Có kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án cá nhân hoặc các khóa học lập trình ứng dụng.
Đã từng làm việc với PHP, Nodejs, Java, Golang hoặc ReactJs,NextJS là một lợi thế.
Hiểu về quá trình thiết kế và chuẩn hóa DB Schema.
Có kiến thức về Git
Ưu tiên các bạn có khả năng đọc hiểu, tự học hỏi tốt từ các tài liệu bằng tiếng anh.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Quyền lợi
Có Mentor hướng dẫn trực tiếp.
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Công ty Product, hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn, được trải nghiệm nhiều công nghệ, nghiệp vụ khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, tài chính/quản trị doanh nghiệp.
Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập.
Định vị bản thân và phát triển mục tiêu phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức, am hiểu về phát triển phần mềm
Kỹ năng phân tích vấn đề, làm việc nhóm
Kỹ năng phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế hệ thống thông tin
Kỹ năng hội họp, trao đổi thông tin, giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề
Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia trực tiếp vào dự án của Tập đoàn
Có lộ trình lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
