Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý công việc liên quan đến lập trình backend,frontend

Tham gia trực tiếp vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm thực tế của công ty

Thực hiện công việc theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp

Yêu cầu ứng viên

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp khối ngành CNTT (Kỹ thuật phần mềm/Công nghệ phần mềm)

Nắm vững kiến thức cơ bản của lập trình web (web server, database, html,css,javascript ...) và các khái niệm của lập trình hướng đối tượng.

Có kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án cá nhân hoặc các khóa học lập trình ứng dụng.

Đã từng làm việc với PHP, Nodejs, Java, Golang hoặc ReactJs,NextJS là một lợi thế.

Hiểu về quá trình thiết kế và chuẩn hóa DB Schema.

Có kiến thức về Git

Ưu tiên các bạn có khả năng đọc hiểu, tự học hỏi tốt từ các tài liệu bằng tiếng anh.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc

Có laptop cá nhân

Quyền lợi

Có Mentor hướng dẫn trực tiếp.

Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Công ty Product, hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn, được trải nghiệm nhiều công nghệ, nghiệp vụ khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, tài chính/quản trị doanh nghiệp.

Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập.

Định vị bản thân và phát triển mục tiêu phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp tối thiểu: Sắp tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính,...

Có kiến thức, am hiểu về phát triển phần mềm

Kỹ năng phân tích vấn đề, làm việc nhóm

Kỹ năng phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế hệ thống thông tin

Kỹ năng hội họp, trao đổi thông tin, giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề

Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các tài liệu, hồ sơ phục vụ trong phạm vi công việc

Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia trực tiếp vào dự án của Tập đoàn

Có lộ trình lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin