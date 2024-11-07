Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH VWV Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tầng 4, tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty;

协助执行官监督公司的所有业务活动;

Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp theo yêu cầu.

根据执行官的要求组织和解释会议。

Trực tiếp xử lý các công việc liên quan đến thủ tục làm visa, thuê nhà.

处理关于执行官的VISA手续,住房问题。

Biên phiên dịch tài liệu, hội thảo (nếu có);

翻译文件,座谈会(如有)。

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

其他执行官要求的工作。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

22 – 32 tuổi

年龄:23-32岁

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Trung hoặc chuyên ngành Thương mại quốc tế

毕业中文专业或国际贸易

Có chứng chỉ HSK 5 trở lên. Hoặc thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết;

有HSK5以上的在证书,或熟练4中技能: 听,说,读,写

Có tối thiểu nửa năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương;

有至少半年以上在相当岗位的经验

Có kỹ năng đàm phán giao dịch, xử lý công việc độc lập;

具备谈判交易和独立处理工作的能力;

Cận thận, chăm chỉ, khả năng biểu đạt tốt và gắn bó lâu dài, chịu được áp lực công việc cao;

细心、勤奋、善于表达、长期与公司一起发展,能够承受较高的工作压力;

Có thể đi công tác

能出差

Tại Công ty TNHH VWV Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

工资:根据候选人的能力进行额外安排

Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, ăn trưa, hưởng công tác phí theo quy định.

补贴:油费,手机卡费,午餐,享受规定的出差费

Quyền lợi : lương tháng 13, tham gia BHXH, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ...

权利:13个月,社保,teambuilding, 每年定期体检

Được tham gia các hoạt động phong trào thể thao, du lịch, liên hoan, ... các hoạt động chăm lo đời sông như hiếu, hỉ. ốm đau, ...

参加体育活动、旅游、节日、...孝、欢,病痛等关爱生命的活动。生病的, ...

Chế độ khen thưởng, xứng đáng theo cá nhân, theo đội nhóm.

个人和团队的奖励和应得制度。

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VWV Group

