Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD

Nhiệm vụ chính:

A. Tư vấn bán hàng (dịch vụ nha khoa) và chốt sales khách mới

- Đón tiếp và tư vấn thuyết phục khách hàng đến phòng khám mua dịch vụ nha khoa, chương trình ưu đãi, chính sách thanh toán

- Tối ưu hóa các cơ hội tăng doanh thu thông qua chủ động khai thác nguồn khách hàng giới thiệu.

- Chốt giao dịch, chuẩn bị các giấy tờ hoá đơn, hợp đồng cho khách hàng.

- Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.

B. Quản lý quan hệ khách hàng, danh mục khách hàng cũ

- Chăm sóc tệp khách đang điều trị, khách cũ chưa hoàn tất hoặc đã kết thúc dịch vụ

- Gợi mở nhu cầu tái khám, điều trị tiếp, mua thêm gói dịch vụ, tăng giá trị trọn đời

- Khai thác tệp khách hài lòng để mời giới thiệu người thân, bạn bè

- Phối hợp với bác sĩ, phụ tá,… trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại phòng khám

Nhiệm vụ hỗ trợ:

C. Hỗ trợ đảm bảo trải nghiệm Dịch vụ khách hàng

- Hỗ trợ CSKH cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống, ghi chú lịch sử tư vấn & giao tiếp

- Hỗ trợ CSKH theo dõi lịch hẹn, lịch tái khám, đảm bảo khách hàng kết thúc điều trị thành công.