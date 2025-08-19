Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD

Parkway Dental

Parkway Dental
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Parkway Dental

Bác sĩ nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Parkway Dental

Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6, Trần Não, Khu phố 2, Thành phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 600 - 900 USD

Nhiệm vụ chính:
A. Tư vấn bán hàng (dịch vụ nha khoa) và chốt sales khách mới
- Đón tiếp và tư vấn thuyết phục khách hàng đến phòng khám mua dịch vụ nha khoa, chương trình ưu đãi, chính sách thanh toán
- Tối ưu hóa các cơ hội tăng doanh thu thông qua chủ động khai thác nguồn khách hàng giới thiệu.
- Chốt giao dịch, chuẩn bị các giấy tờ hoá đơn, hợp đồng cho khách hàng.
- Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.
B. Quản lý quan hệ khách hàng, danh mục khách hàng cũ
- Chăm sóc tệp khách đang điều trị, khách cũ chưa hoàn tất hoặc đã kết thúc dịch vụ
- Gợi mở nhu cầu tái khám, điều trị tiếp, mua thêm gói dịch vụ, tăng giá trị trọn đời
- Khai thác tệp khách hài lòng để mời giới thiệu người thân, bạn bè
- Phối hợp với bác sĩ, phụ tá,… trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại phòng khám
Nhiệm vụ hỗ trợ:
C. Hỗ trợ đảm bảo trải nghiệm Dịch vụ khách hàng
- Hỗ trợ CSKH cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống, ghi chú lịch sử tư vấn & giao tiếp
- Hỗ trợ CSKH theo dõi lịch hẹn, lịch tái khám, đảm bảo khách hàng kết thúc điều trị thành công.

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Parkway Dental Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parkway Dental

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Parkway Dental

Parkway Dental

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

