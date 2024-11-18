Tuyển Hành chính CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô J35, KDC Phú Nhuận, Đường 659 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành;
- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình kế hoạch công việc được giao
- Thu thập, tìm kiếm thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc;
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và tổng hợp gửi lên Giám đốc;
- Biên phiên dịch tài liệu, soạn thảo văn bản khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo Mô tả công việc.
- Chịu sự phân công và báo cáo cho Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22 đến 35, tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (không phân biệt ngành nghề), có chuyên môn Trợ lý ≥ 6 tháng.
- Yêu cầu giọng không nói lắp, nói ngọng, không nói giọng địa phương vùng miền.
- Thái độ thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ;
- Tiếng anh => khá tốt (Toeic >600)
- Excel, Powerpoint, word => giỏiKhả năng thích nghi cao với môi trường làm việc, chịu được áp lực;
- Tinh thần học hỏi cao;
- Kĩ năng làm việc nhóm;
- Thật thà, chăm chỉ, có trách nhiệm, muốn ổn định gắn bó lâu dài với công ty.
- Có hiểu biết về công nghiệp.
- Có thể đi công tác, gặp đối tác cùng Giám đốc.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15 – 16tr
- Được đánh giá, xét duyệt tăng lương định kỳ.
- Các chế độ phúc lợi: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Tai nạn ( Bảo Minh) Công đoàn, thưởng lễ - tết, sinh nhật, hiếu hỉ...
- Lương thưởng tháng 13+++, thưởng thâm niên, thưởng doanh thu, thưởng Nv xuất sắc,...
- Du lịch 01 năm 01 lần (03 ngày 02 đêm).
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, ghi nhận các đóng góp của nhân viên.
- Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô J35, KDC Phú Nhuận, 659 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

