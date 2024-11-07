Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư chiến sỹ Bộ Công An, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tuyển dụng và quản lý đội nhóm bán hàng

Hỗ trợ đội nhóm tư vấn, bán hàng

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thu thập thông tin về thị trường bất động sản, nắm bắt xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả cho đội nhóm

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc môi giới bất động sản.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về thị trường bất động sản.

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.

Nắm vững các quy trình pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản.

Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, được hoa hồng từ đội nhóm cao

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin