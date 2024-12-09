Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Chịu trách nhiệm về hoạt động marketing của công ty

Chịu trách nhiệm về hoạt động marketing của công ty

I : Xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch và kiểm soát để đạt được mục tiêu phát triển thương hiệu của công ty.

+ Lập kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ, ... đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing (Event, content quảng cáo, content seeding,..);

+ Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát và theo dõi hiệu quả chuyển đổi từ các chiến dịch marketing.

+ Quản lý, kiểm soát ngân sách Marketing

+ Bảo đảm về mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng của bộ phận Marketing

+ Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và kết quả thu được.

II. Quản lý và đào tạo đội nghĩ content media tại cơ sở. Đánh giá hiệu suất của các thành viên trong đội ngũ, cung cấp phản hồi và hỗ trợ để cải thiện hiệu quả làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

- Tối thiểu trên 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm Marketing về dược mỹ phẩm, phòng khám

- Có kinh nghiệm lập triển khai kế hoạch hệ thống Marketing & Digital đa kênh

- Có khả năng giám sát vận hành đảm bảo chuyển đổi từ data - telesale - tư vấn .

- Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15-20tr + Hoa hồng

- Có cơ hội thăng tiến cao

- Môi trường làm việc nhân sự trẻ, hòa đồng, thân thiện, cởi mở

- Đóng bảo hiểm, chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

