Giới thiệu Công ty BKG Tân Mỹ

Công ty BKG Tân Mỹ là công ty trực thuộc công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam (BKG VN) là một hệ thống đồng bộ, tích hợp nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất và thương mại đồ gỗ nội ngoại thất, thực phẩm sạch, đầu tư, bất động sản… nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Với phương châm "Gửi gắm niềm tự hào trong từng sản phẩm", BKG VN luôn luôn mong muốn đem lại cho thị trường và người tiêu dùng những sản phẩm mới, cao cấp, chất lượng, phù hợp và đáp ứng tối đa hóa nhu cầu thị trường. Các sản phẩm sản xuất tại BKG VN đều được sản xuất trên dây truyền đồng bộ, hiện đại, cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành, sản phẩm luôn luôn tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng.