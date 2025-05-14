Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

1. Xây dựng chiến lược Marketing

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Đề xuất chiến lược định vị thương hiệu, chiến lược giá. kênh phân phối và chương trình khuyến mại.

- Phối hợp với phòng kinh doanh để đưa ra chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả.

2. Quản lý hoạt động Digital Marketing

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng số (Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Zalo, v.v.).

- Quản lý và tối ưu hóa website, SEO, SEM để tăng lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.

- Xây dựng nội dung chất lượng cho website, fanpage, YouTube và email marketing.

- Theo dõi hiệu quả các chiến dịch digital marketing, đề xuất giải pháp cải thiện.

3. Xây dựng Thương hiệu & Truyền thông

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu.

- Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, báo chí.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với báo chí, KOLs,influencers trong ngành.

- Tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu, hội chợ triển lãm, tài trợ, hoạt động CSR.

4. Quản lý chiến dịch Marketing Offline

- Phát triển các tài liệu marketing như brochure, catalogue, POSM, video quảng cáo, v.v.

- Triển khai các chương trình quảng cáo tại điểm bán, hội chợ, showroom, đại lý.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với nhà phân phối, đại lý để tăng hiệu quả tiếp thị.

5. Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển nhân sự marketing.

- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự, đề xuất chính sách thưởng phù hợp.

- Tạo động lực, nâng cao năng lực và tinh thần làm việc của đội ngũ marketing.

6. Đo lường và tối ưu hiệu quả marketing

- Theo dõi, phân tích dữ liệu marketing (KPIs, ROI) và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

- Kiểm soát ngân sách marketing, tối ưu chi phí để đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo định kỳ kết quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến.

1. Trình độ và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị máy móc công trình.

- Am hiểu thị trường, xu hướng tiêu dùng, hành vi khách hàng.

2. Kỹ năng và năng lực

- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý ngân sách marketing.

- Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ.

- Kỹ năng phân tích thị trường, đo lường hiệu quả chiến dịch.

- Kỹ năng quản lý đa kênh (digital marketing, offline marketing, PR).

- Thành thạo các công cụ marketing (Google Analytics, Facebook Business, SEO, CRM, ERP).

3. Phẩm chất cá nhân

- Chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm, quyết đoán.

- Tư duy chiến lược, sáng tạo, nhạy bén với thị trường.

- Chính trực, chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 20-25tr + Thưởng KPI doanh thu + Các khoản thưởng khác theo hiệu quả kinh doanh.

Cơ hội: Thăng tiến lên Giám đốc MKT khi mở rộng kinh doanh.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Thưởng hằng năm, thưởng lễ tết, thưởng nóng cho những thành tích nổi bật.

Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà nước. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được quà nhân dịp Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, 8/3, 1/6,...) và các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, kỉ niệm ngày cưới,.. .

Chế độ du xuân, nghỉ mát cùng Công ty. Các hoạt động gắn kết nội bộ.

